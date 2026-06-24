ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ, ಕಿಲಿಯನ್‌ ಎಂಬಾಪೆ ಮತ್ತು ಎರ್ಲಿಂಗ್‌ ಹಾಲ್ಯಾಂಡ್‌ ತಮ್ಮ ಗೋಲಿನಬ್ಬರ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಮೆಸ್ಸಿ, ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಈ ಗೆಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ನಾರ್ವೆ ನಾಕೌಟ್‌ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿವೆ.

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾರಾ ಫುಟ್ಬಾಲಿಗರ ಗೋಲಿನಬ್ಬರ ಮುಂದುವರಿದೆ. ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ, ಕಿಲಿಯನ್‌ ಎಂಬಾಪೆ, ಎರ್ಲಿಂಗ್‌ ಹಾಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಸತತ 2ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.

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ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ 2-0 ಗೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿತು. ಎರಡೂ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಮೆಸ್ಸಿಯೇ ಬಾರಿಸಿದರು. ಮೊದಲು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿದ್ದ ಮೆಸ್ಸಿ, ಆ ಬಳಿಕ 2 ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿ, ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಗೋಲುಗಳ ದಾಖಲೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ, ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ 5 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಮೆಸ್ಸಿಯೇ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಮೆಸ್ಸಿ!

ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್‌: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದ ಮೆಸ್ಸಿ, ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಗೋಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 18ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 16 ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿರುವ ಜರ್ಮನಿಯ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಮಿರೊಸ್ಲಾವ್‌ ಕ್ಲೋಸಾ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು.

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ಇದೇ ವೇಳೆ ಇರಾಕ್‌ ವಿರುದ್ಧ 2 ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಕಿಲಿಯನ್‌ ಎಂಬಾಪೆ, ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗೋಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 16ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಮೂಲಕ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.

ಇರಾಕ್ ಎದುರು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು

ಇನ್ನು, ಇರಾಕ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ 3-0 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿತು. ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯ 2 ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಆ ಬಳಿಕ ಎಂಬಾಪೆ ಗೋಲಿನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ಒಸ್ಮಾನ್‌ ದೆಂಬೆಲೆಯಿಂದ ದಾಖಲಾಯಿತು.

ಸೆನೆಗಲ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆ 3-2 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿತು. ಎರ್ಲಿಂಗ್‌ ಹಾಲ್ಯಾಂಡ್‌ 2 ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿ, ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.

ಸತತ 2ನೇ ಜಯದೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌, ನಾರ್ವೆ ಮೂರೂ ತಂಡಗಳು ನಾಕೌಟ್‌ ಹಂತ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವು.

ಅಲ್ಜೀರಿಯಾಗೆ ಜಯ: ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೋರ್ಡನ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ 2-1 ಗೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು, ಖಾತೆ ತೆರೆಯಿತು.