ಕೀಲಿಯನ್ ಎಂಬಾಪೆ ಅವರ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌, ಸ್ವೀಡನ್‌ ವಿರುದ್ಧ 3-0 ಅಂತರದ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಪ್ರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಎಂಬಾಪೆ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ 18 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸತತ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3+ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಿತು.

ಈಸ್ಟ್‌ ರುಥರ್‌ಫೋರ್ಡ್‌(ಅಮೆರಿಕ): ಕೀಲಿಯನ್ ಎಂಬಾಪೆ ಮತ್ತೆರಡು ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಫಿಫಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ ಫೈನಲ್‌ಗೇರಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಡನ್‌ ವಿರುದ್ಧ 3-0 ಗೋಲಿನಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಲಭಿಸಿತು.

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45ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದ ಎಂಬಾಪೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಖಾತೆ ತೆರೆದರು. 53ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಬಾರ್ಕೊಲಾ ತಂಡದ ಪರ 2ನೇ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದರು. 74ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಂಬಾಪೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಆಡಿರುವ 4 ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ 3ರಲ್ಲಿ ತಲಾ 2 ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡ ಅಂತಿಮ 16ರ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಗ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಾಡಲಿದ್ದು, ಗೆಲುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದೆ.

ಸತತ 4ನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ಗೆ:

2 ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡ ಸತತ 4ನೇ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ 11ನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆಗಿದ್ದ ತಂಡ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋತಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಫೈನಲ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

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ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂಬಾಪೆ 18 ಗೋಲು: 2ನೇ ಗರಿಷ್ಠ

ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ 27 ವರ್ಷದ ಎಂಬಾಪೆ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ 6ನೇ ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿದು 18ನೇ ಗೋಲು. ಈ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಗರಿಷ್ಠ ಗೋಲ್‌ ಸ್ಕೋರರ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 3 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ, 18 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 6ನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಲಿಯೋನಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ 29 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 19 ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 3 ಗೋಲು: ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ದಾಖಲೆ

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತತ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 3 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ತಂಡ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ವಿರುದ್ಧ 3-3 ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌, ಈ ಬಾರಿ ಸೆನೆಗಲ್‌ ವಿರುದ್ಧ 3-1, ಇರಾಕ್‌ ವಿರುದ್ಧ 3-0, ನಾರ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ 4-1, ಸ್ವೀಡನ್‌ ವಿರುದ್ಧ 3-0 ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು

ಅಮೆರಿಕ-ಬೋಸ್ನಿಯಾ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 5.30ಕ್ಕೆ

ಸ್ಪೇನ್‌-ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ರಾತ್ರಿ 1.30ಕ್ಕೆ

ಪೋರ್ಚುಗಲ್‌-ಕ್ರೊವೇಷಿಯಾ, ನಸುಕಿನ 4.30ಕ್ಕೆ(ಶುಕ್ರ)