2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳ ಬಹುಮಾನದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಹಣವು, ಇಡೀ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಒಟ್ಟು ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುವುದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಲಂಡನ್: ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್, ಎರಡೂ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಿಗುವ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು 2026ರ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ.
2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮೂಲಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜಗತ್ತು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಡಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ 48 ತಂಡಗಳು, 3 ಆತಿಥೇಯ ದೇಶಗಳು, 16 ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗಳಲ್ಲಿ 39 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಒಟ್ಟು 104 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. 1998ರ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬರೀ ಆಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಹುಮಾನದ ಹಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಫಿಫಾ ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಫಿಫಾ ಈ ಬಾರಿ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಶೇ. 50ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಒಟ್ಟು ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ 655 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹5,469 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ಆಗಿದೆ.
ಫಿಫಾದಿಂದ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ
2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ತಂಡಗಳಿಗಾಗಿ ಫಿಫಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಒಟ್ಟು 727 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 655 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸುವ 48 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 50 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 417.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ಸಿಗಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡಕ್ಕೆ 33 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 275.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಕ್ಕೂ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಫಿಫಾ 1.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಸೋತು ಹೊರಬೀಳುವ ತಂಡಗಳಿಗೂ (33 ರಿಂದ 48ನೇ ಸ್ಥಾನ) ಕನಿಷ್ಠ 10.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 87 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ಖಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದೆಷ್ಟು?
ಆದರೆ, ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರವಿದೆ. 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಒಟ್ಟು ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಕೇವಲ 11.25 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹94 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೋತ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಹಣ (10.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್), ಇಡೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಒಟ್ಟು ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ!
2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೇವಲ 2.63 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 22 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ). ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ 1.42 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹11.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗೆ ಇರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬುದನ್ನು ಫಿಫಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.