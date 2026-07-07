ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 16ರ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಸಂದೇಶ್ ಜಿಂಗನ್, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಈಜಿಪ್ಟ್‌ನ ಕೌಂಟರ್-ಅಟ್ಯಾಕ್ ತಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 16 ಪಂದ್ಯಗಳು ಎರಡು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಹಣಾಹಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡವು ಈಜಿಪ್ಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಟೂರ್ನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕೊಲಂಬಿಯಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

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ನಾಕೌಟ್ ಹಂತದ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವುದರಿಂದ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಎಫ್‌ಸಿ ಗೋವಾ ತಂಡದ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಹಾಗೂ ಜೀ5 (Zee5) ತಜ್ಞ ಸಂದೇಶ್ ಜಿಂಗನ್ ಅವರು, ಈ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ

ಕೇಪ್‌ ವರ್ಡೆ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಂಗನ್, ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 32 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರೂ, ಲಿಯೋನಲ್ ಸ್ಕಲೋನಿ ಅವರ ತಂಡವು ಪುಟಿದೇಳಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಈ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದ ಅವರು, "ಖಂಡಿತ, ನೀವು ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗ ಜನರು ತಕ್ಷಣವೇ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ಸರಾಸರಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕಳಪೆ ತಂಡ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು; ಹಾಗೆಯೇ, ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಅಜೇಯರೆಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಕಳೆದ 10-15 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅವರು ವಿರಳವಾಗಿ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ದೃಢತೆ' ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಕೇಪ್‌ವರ್ಡೆ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಡಚಣೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವುದು; ಈಜಿಪ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಚುರುಕಾಗಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈಜಿಪ್ಟ್‌ನ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸವಾಲು:

ಈಜಿಪ್ಟ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಂಗನ್, "ಆಫ್ರಿಕನ್ ತಂಡವು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲಾಹ್ ಮತ್ತು ಒಮರ್ ಮಾರ್ಮೌಶ್ ಅವರ ವೇಗದ ದಾಳಿ (ಕೌಂಟರ್-ಅಟ್ಯಾಕ್) ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಕೌಂಟರ್-ಪ್ರೆಸ್ (counter-press) ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರದ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೀ5 (Zee5) ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.