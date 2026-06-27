ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈಕ್ವೆಡಾರ್ ತಂಡವು 4 ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜರ್ಮನಿಯನ್ನು 2-1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ 2006ರ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಈಕ್ವೆಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಟ್ಯುನೀಶಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ನಾಕೌಟ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ.
ಈಸ್ಟ್ ರುಥರ್ಫೋರ್ಡ್(ಅಮೆರಿಕ): ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ 4 ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜರ್ಮನಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈಕ್ವೆಡಾರ್ ಈ ಬಾರಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 2014ರ ಟ್ರೋಫಿ ವಿಜೇತ ಜರ್ಮನಿಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಆಮೆರಿಕಾದ ತಂಡ 2-1 ಗೋಲುಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿತು. ಈ ಮೂಲಕ 2006ರ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾಕೌಟ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು.
ಪಂದ್ಯದ 2ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಲೆರೋಯ್ ಸೇನ್ ಗೋಲು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಇದಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಡಲು ಈಕ್ವೆಡಾರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಲಿಲ್ಲ. 9ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಗುಲೊ ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿ 1-1 ಸಮಬಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಆ ಬಳಿಕವೂ ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಜರ್ಮನಿ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿತಾದರೂ ತಂಡದ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೆಡಾರ್ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಅಡ್ಡಿಯಾದರು. 77ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೊಂಜಾಲೊ ಪ್ಲಾಟಾ ಬಾರಿಸಿದ ಗೋಲಿನಿಂದಾಗಿ ಈಕ್ವೆಡಾರ್ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು.
ತಂಡ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4 ಅಂಕ ಸಂಪಾದಿಸಿ, ‘ಇ’ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿ ಅಂತಿಮ 32ರ ಘಟ್ಟ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಈ ಸೋಲಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಜರ್ಮನಿ 6 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿಯೇ ನಾಕೌಟ್ ತಲುಪಿತು.
ಈಕ್ವೆಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜೆ!
ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಜರ್ಮನಿ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೆಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜೆ ಸಾರಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೇನಿಯಲ್ ನೊಬೊವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ಗೆ 2ನೇ ಜಯ
ಕಾನ್ಸಸ್ ಸಿಟಿ(ಅಮೆರಿಕ): ಟ್ಯುನೀಶಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 3-1 ಗೋಲುಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್, ‘ಎಫ್’ ಗುಂಪಿನ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿ ನಾಕೌಟ್ ತಲುಪಿದೆ. ತಂಡ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2ನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ತಂಡ 1974ರ ಬಳಿಕ ಆಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲೂ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಟ್ಯುನೀಶಿಯಾ ಸತತ 3ನೇ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಭಿಯಾನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು.
ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು
ಸೌದಿ-ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 5.30ಕ್ಕೆ
ಉರುಗ್ವೆ-ಸ್ಪೇನ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ 5.30ಕ್ಕೆ
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್-ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.30ಕ್ಕೆ
ಈಜಿಪ್ಟ್-ಇರಾನ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.30ಕ್ಕೆ
ಪನಾಮ-ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ರಾತ್ರಿ 2.30ಕ್ಕೆ
ಕ್ರೊವೇಷಿಯಾ-ಘಾನಾ, ರಾತ್ರಿ 2.30ಕ್ಕೆ