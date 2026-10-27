ಜೆರೋಧಾ (Zerodha) ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ನಿಖಿಲ್ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ಅವರ ತಾಯಿ ರೇವತಿ ಕಾಮತ್ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿರುವುದು ತಮ್ಮ ಮೆಹಂದಿ ಕಲೆಯಿಂದಾಗಲಿ, ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಅಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಡಿಸಿದ ರಾಗಿಮುದ್ದೆಯಿಂದ!
ಜೆರೋಧಾ (Zerodha) ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ನಿಖಿಲ್ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ಅವರ ತಾಯಿ ರೇವತಿ ಕಾಮತ್ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿರುವುದು ತಮ್ಮ ಮೆಹಂದಿ ಕಲೆಯಿಂದಾಗಲಿ, ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಅಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಡಿಸಿದ ರಾಗಿಮುದ್ದೆಯಿಂದ!
ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ತನು ಶ್ರೀ ಎಂಬವವರು ರೇವತಿ ಕಾಮತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ರೇವತಿ ಅವರು ತಯಾರಿಸಿದ ರಾಗಿಮುದ್ದೆಯನ್ನು ತಮಗೆ ತಾಯಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಿನ್ನಿಸಿದರು ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ರೇವತಿ ಅವರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮನ ಮುಟ್ಟಿತು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ರೇವತಿ ಕಾಮತ್ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ನಡೆಗೆ ಅನೇಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದುಬಾರಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ಇಂತಹ ಸರಳವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ಷಣಗಳು ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ರಾಗಿಮುದ್ದೆ ಎಂದರೇನು?
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರವೇ ರಾಗಿಮುದ್ದೆ. ರಾಗಿಹಿಟ್ಟನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ಮೃದುವಾದ ಉಂಡೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಗಿಮುದ್ದೆ ದೈನಂದಿನ ಊಟದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ರುಚಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳಿಗೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಗಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಗಿಯ ಮೂಲ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದ ಈ ಧಾನ್ಯ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಇಲ್ಲಿನ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಜನರ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ರಾಗಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ಯಾವುವು?
ರಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
Journal of Food Science and Technologyನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ರಾಗಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
1. ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳ ಉತ್ತಮ ಮೂಲ
ರಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಫೀನಾಲಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳು, ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾನಿನ್ಗಳಂತಹ ಸಸ್ಯಸಂಯುಕ್ತಗಳಿವೆ. ಇವು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲವು. ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಲ್ಲ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ರಾಗಿಯ ಹೊರಪದರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ರಾಗಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಧಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಾಗಿಸುವುದರಿಂದ, ರಾಗಿಮುದ್ದೆಯಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
2. ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮ ತೋರಿಸಬಹುದು
ರಾಗಿಯ ಹೊರಪದರದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಸ್ಯಸಂಯುಕ್ತಗಳಿವೆ. ಅಧ್ಯಯನಗಳ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಗಿಯ ಹೊರಪದರದಿಂದ ಪಡೆದ ಕೆಲವು ಸಾರಗಳು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ Bacillus cereus ಮತ್ತು Aspergillus niger ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮ ತೋರಿಸಿವೆ.
ಇತರ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ E. coli, Staphylococcus aureus ಮತ್ತು Listeria ವಿರುದ್ಧವೂ ಕೆಲವು ಸಾರಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇವು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಾಗಿದ್ದು, ರಾಗಿಮುದ್ದೆ ತಿಂದರೆ ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಬಾರದು.
3. ಗಾಯ ಗುಣವಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದೇ?
ರಾಗಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗುಣಗಳು ಗಾಯ ಗುಣವಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನೆರವಾಗಬಹುದೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.
ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ರಾಗಿ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರ ನೀಡಲಾದ ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿದ್ದ ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ನಂತರ ಚರ್ಮದ ಗಾಯಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಗುಣವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಗಾಯದ ಗಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಗಾಯದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೊಲಾಜನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳವೂ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ರಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದಲೇ ಗಾಯಗಳು ಬೇಗ ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಖಚಿತ ಪುರಾವೆಯಲ್ಲ.
4. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಬಹುದೇ?
ರಾಗಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಕೆಲವು ಇತರ ಆಹಾರಗಳಿಗಿಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮವು ರಾಗಿಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ, ತಿನ್ನುವ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸುವ ಇತರ ಆಹಾರಗಳನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ರಾಗಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ರಾಗಿಯೊಂದೇ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಆಹಾರ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ರಾಗಿಮುದ್ದೆಯನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು?
ರಾಗಿಮುದ್ದೆಯನ್ನು ಸೊಪ್ಪಿನ ಸಾರು, ಬಸ್ಸಾರು, ಸಾಂಬಾರ್ ಅಥವಾ ತರಕಾರಿಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ, ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಮತ್ತು ರಾಗಿ ಗಂಜಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯಗಳಾಗಿವೆ.
ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ಬದಲು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್ಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಧಾನ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.