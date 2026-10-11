ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನಿಸಿದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ರುಚಿಕರವಾದ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲ್ವಾ ಕೂಡ ಒಂದು. ಅದರಲ್ಲೂ ರವೆ, ಹಾಲು, ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಮಾಕಂಡ್ ಹಲ್ವಾ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನಿಸಿದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ರುಚಿಕರವಾದ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲ್ವಾ ಕೂಡ ಒಂದು. ಅದರಲ್ಲೂ ರವೆ, ಹಾಲು, ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಮಾಕಂಡ್ ಹಲ್ವಾ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗೋಡಂಬಿ, ಬಾದಾಮಿ ಹಾಗೂ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಇದರ ರುಚಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬ, ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಬೇಕೆನಿಸಿದಾಗ ಈ ಹಲ್ವಾವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಮಾಕಂಡ್ ಹಲ್ವಾ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಸಕ್ಕರೆ – 1 ಕಪ್
ರವೆ – ½ ಕಪ್
ತುಪ್ಪ – ½ ಕಪ್
ಹಾಲು – 1 ಕಪ್
ಗೋಡಂಬಿ – ಸ್ವಲ್ಪ
ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ – ಸ್ವಲ್ಪ
ಬಾದಾಮಿ – ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ
ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ – ½ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್
ಮಾಕಂಡ್ ಹಲ್ವಾ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಹಂತ 1: ರವೆಯನ್ನು ಹುರಿಯಿರಿ
ಮೊದಲು ಒಂದು ದಪ್ಪ ತಳದ ಬಾಣಲೆಯನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ. ತುಪ್ಪ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ರವೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ರವೆಯ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗಿ ಸುವಾಸನೆ ಬರುವವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೈಯಾಡಿಸುತ್ತಿರಿ. ರವೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ.
ಹಂತ 2: ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿ ಬೇಯಿಸಿ
ಈಗ ಹುರಿದ ರವೆಗೆ ಹಾಲನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಗಂಟುಗಳು ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೈಯಾಡಿಸುತ್ತಾ ಬೇಯಿಸಿ. ರವೆ ಹಾಲನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಮೃದುವಾಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಬೇಕು.
ಹಂತ 3: ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ
ರವೆಯ ಮಿಶ್ರಣ ಮೃದುವಾದ ಬಳಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗಿದಂತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲವಾಗಬಹುದು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಸೇರಿಸುತ್ತಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೈಯಾಡಿಸಿ. ಮಿಶ್ರಣ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಾ ಬಾಣಲೆಯ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಬಿಡಲು ಆರಂಭಿಸುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ.
ಹಂತ 4: ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ
ಇದೀಗ ಗೋಡಂಬಿ, ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬಾದಾಮಿ, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಗೂ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳೂ ಹಲ್ವಾದಲ್ಲಿ ಸಮವಾಗಿ ಬೆರೆಯುವಂತೆ ಕೈಯಾಡಿಸಿ.
ಹಂತ 5: ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸವಿಯಿರಿ
ಹಲ್ವಾ ಬೇಕಾದ ಹದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಒಲೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬಾದಾಮಿ ಅಥವಾ ಗೋಡಂಬಿಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಸವಿಯಿರಿ.
ರುಚಿಕರವಾದ ಹಲ್ವಾ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್
ರವೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸುವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಹಾಲು ಸೇರಿಸುವಾಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೈಯಾಡಿಸಿದರೆ ಗಂಟುಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಹಲ್ವಾದ ಹದವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಗೋಡಂಬಿ, ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದು ಸೇರಿಸಿದರೆ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಹೀಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದಲೇ ರುಚಿಕರವಾದ ಮಾಕಂಡ್ ಹಲ್ವಾವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಸಿಹಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದು ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ತಿನಿಸು!