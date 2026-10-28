Ragi Mudde recipe: ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ, ಗಂಟು ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಶೈಲಿಯ ಪಕ್ಕಾ ಅಳತೆಯ ವಿಧಾನ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ! ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಗಂಟಾಗದೆ, ಕೈಗೆ ಅಂಟದಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡುವ ಸುಲಭ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ, ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಗಂಟು ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸುಲಭ ವಿಧಾನವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ! ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಗಂಟಾಗದೆ, ಕೈಗೆ ಅಂಟದೆ, ಮೃದುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬರುವ ಅಪ್ಪಟ ಹಳ್ಳಿ ಶೈಲಿಯ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆಯ ಪಕ್ಕಾ ಅಳತೆಯ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲಿದೆ...
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು (ಪಕ್ಕಾ ಅಳತೆ)
ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು: 1 ಗ್ಲಾಸ್ (+ 1 ಚಮಚ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ)
ನೀರು: 2 ಗ್ಲಾಸ್ (ಯಾವ ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಳೆಯುತ್ತೀರೋ, ಅದೇ ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಳೆಯಿರಿ)
ಉಪ್ಪು: 1/4 ಚಮಚ
ತುಪ್ಪ: 1/2 ಚಮಚ (ಮುದ್ದೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಬರಲು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪದಾರ್ಥ)
ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡುವ ಹಂತ-ಹಂತದ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ
ಹಂತ 1: ಹಿಟ್ಟಿನ ನೀರು (Slurry) ತಯಾರಿ
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ 1 ಚಮಚ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಗಂಟಿಲ್ಲದಂತೆ ತೆಳುವಾಗಿ ಕಲಸಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಡಿ.
ಹಂತ 2: ನೀರು ಕುದಿಸಿ
ಒಂದು ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇರುವ ದಪ್ಪ ತಳದ ಪಾತ್ರೆಗೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕಿ. (ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇರುವ ಪಾತ್ರೆಯಾದರೆ ತಿರುಗಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ). ಇದಕ್ಕೆ 1/4 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು, 1/2 ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಮೊದಲೇ ಕಲಸಿಟ್ಟ 1 ಚಮಚ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ. (ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಮುದ್ದೆ ನಯವಾಗಿ, ಹೊಳಪಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಕೈಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ).
ಹಂತ 3: ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ
ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯುವಾಗ, 1 ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಲಕದೆ, ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಲಘುವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿ, ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಲು ಬಿಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ಹಬೆಯಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 4: ಗಂಟಿಲ್ಲದಂತೆ ತಿರುಗಿಸಿ
3 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಉರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ (Low Flame). ಮುದ್ದೆ ಕೋಲು ಅಥವಾ ಮರದ ಚಮಚದಿಂದ (Wooden Spatula) ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಗಂಟಿಲ್ಲದಂತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ನುಣ್ಣಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆತ ನಂತರ, ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪರಿಮಳ ಬಂದಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ 5: ಮುದ್ದೆ ಕಟ್ಟಿ (Rolling)
ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ಮುದ್ದೆ ಕಟ್ಟುವ ಮಣೆ, ತಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿ.
ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಕೈಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇವ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗುಂಡಗೆ ನಯವಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಕಟ್ಟಿ (ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಸವರಬಹುದು).
ಹಳೇ ಕಾಲದ ವಿಶೇಷ ಟಿಪ್ (ಮುದ್ದೆ ಕೆರೆ ನೀರು)
ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪಾತ್ರೆಯ ತಳದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (ತಳ). ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ನೆನೆಸಿ, ನಂತರ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಕದಡಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ತಂಪು ಹಾಗೂ ಅಮೃತ ಸಮಾನ!
ಬಡಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಈ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆಯನ್ನು ಹುರಿದ ಕಡಲೆಕಾಳು ಸಾರು, ಬಸ್ಸಾರು, ನಾಟಿಕೋಳಿ ಸಾರು ಅಥವಾ ಮಟನ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಜೊತೆ ಸವಿಯಲು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.