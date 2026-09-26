Besan Chutney Recipe: ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಪಕೋಡ, ಆದರೆ ಇದೇ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರುಚಿಕರವಾದ ಗುಜರಾತಿ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸಲು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಮೊಸರು, ಮಸಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಖಾರವಾಗಿದ್ದು, ತಯಾರಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.
ಗುಜರಾತಿ ಬೇಸನ್ ಚಟ್ನಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೇಸನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಕೋಡಾ ಮಾಡೋಣ ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಬೇಸನ್ನಿಂದ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಚಟ್ಪಟಾ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ರೊಟ್ಟಿ, ಪರೋಟಾ ಮತ್ತು ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಜನರು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಗುಜರಾತಿ ಬೇಸನ್ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ.
ಗುಜರಾತಿ ಬೇಸನ್ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
- ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು – 1/4 ಕಪ್
- ಮೊಸರು – 1/4 ಕಪ್
- ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ – 2
- ಶುಂಠಿ – 1 ಇಂಚು
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು – ಸ್ವಲ್ಪ
- ಎಣ್ಣೆ – 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್
- ಸಾಸಿವೆ – 1/2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್
- ಇಂಗು – 1 ಚಿಟಿಕೆ
- ಉಪ್ಪು – 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್
- ಸಕ್ಕರೆ – 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್
- ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ – 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್
- ಒಣ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ – ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ
- ನೀರು – ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು
ಗುಜರಾತಿ ಬೇಸನ್ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
- ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ 1/4 ಕಪ್ ಬೇಸನ್ ಮತ್ತು 1/4 ಕಪ್ ಮೊಸರು ಹಾಕಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ನೀರು ಸೇರಿಸುತ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ ನಯವಾದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಂಟುಗಳು ಉಳಿಯದಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
- ಈಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ 2 ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, 1 ಇಂಚು ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ನಂತರ ಈ ರುಬ್ಬಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬೇಸನ್-ಮೊಸರು ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ 1/2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಇಂಗು ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೇಸನ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಾಕಿ. ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೈಯಾಡಿಸುತ್ತಾ ಇರಿ.
- ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಲಸುತ್ತಾ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಚಟ್ನಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
- ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಣ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ತಯಾರಾದ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಚಟ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಿರಿ.
- ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ.
- ಈ ರುಚಿಕರವಾದ ಗುಜರಾತಿ ಬೇಸನ್ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಬಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿ, ಪರೋಟಾ ಅಥವಾ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಸವಿಯಬಹುದು.