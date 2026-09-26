Besan Chutney Recipe: ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಪಕೋಡ, ಆದರೆ ಇದೇ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರುಚಿಕರವಾದ ಗುಜರಾತಿ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸಲು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಮೊಸರು, ಮಸಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಖಾರವಾಗಿದ್ದು, ತಯಾರಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.

ಗುಜರಾತಿ ಬೇಸನ್ ಚಟ್ನಿ

ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೇಸನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಕೋಡಾ ಮಾಡೋಣ ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಬೇಸನ್‌ನಿಂದ ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಚಟ್ಪಟಾ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ರೊಟ್ಟಿ, ಪರೋಟಾ ಮತ್ತು ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಜನರು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಗುಜರಾತಿ ಬೇಸನ್ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ.

ಗುಜರಾತಿ ಬೇಸನ್ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

  • ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು – 1/4 ಕಪ್
  • ಮೊಸರು – 1/4 ಕಪ್
  • ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ – 2
  • ಶುಂಠಿ – 1 ಇಂಚು
  • ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು – ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಎಣ್ಣೆ – 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್
  • ಸಾಸಿವೆ – 1/2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್
  • ಇಂಗು – 1 ಚಿಟಿಕೆ
  • ಉಪ್ಪು – 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್
  • ಸಕ್ಕರೆ – 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್
  • ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ – 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್
  • ಒಣ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ – ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ
  • ನೀರು – ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು

ಗುಜರಾತಿ ಬೇಸನ್ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

  1. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬೌಲ್‌ಗೆ 1/4 ಕಪ್ ಬೇಸನ್ ಮತ್ತು 1/4 ಕಪ್ ಮೊಸರು ಹಾಕಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ನೀರು ಸೇರಿಸುತ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ ನಯವಾದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಂಟುಗಳು ಉಳಿಯದಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
  2. ಈಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್‌ಗೆ 2 ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, 1 ಇಂಚು ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
  3. ನಂತರ ಈ ರುಬ್ಬಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬೇಸನ್-ಮೊಸರು ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
  4. ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ 1/2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಇಂಗು ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
  5. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೇಸನ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಾಕಿ. ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಪ್ಯಾನ್‌ಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೈಯಾಡಿಸುತ್ತಾ ಇರಿ.
  6. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  7. ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಲಸುತ್ತಾ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
  8. ಚಟ್ನಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲ್‌ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
  9. ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಣ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
  10. ತಯಾರಾದ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಚಟ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಿರಿ.
  11. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ.
  12. ಈ ರುಚಿಕರವಾದ ಗುಜರಾತಿ ಬೇಸನ್ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಬಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿ, ಪರೋಟಾ ಅಥವಾ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಸವಿಯಬಹುದು.

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