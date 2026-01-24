How to make buttermilk: ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಮೊಸರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಕಪ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಪ್ಗೆ ಹುಯ್ಯುವ ಮೂಲಕ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಆಯ್ತು ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..
ಮಜ್ಜಿಗೆ (Buttermilk) ಭಾರತೀಯ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಪಾನೀಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಮೊಸರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಕಪ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಪ್ಗೆ ಹುಯ್ಯುವ ಮೂಲಕ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಆಯ್ತು ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..
ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಬಿ 12, ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಮತ್ತು ರೈಬೋಫ್ಲಾವಿನ್ ಇದ್ದು, ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಮೊಸರನ್ನು ಕಡೆಯುವ ಮೂಲಕ , ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊಸರಿನಿಂದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಅದು ಹಗುರವಾದ, ಹುಳಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ-ಭರಿತ ದ್ರವವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದ್ರವವು ನಯವಾದ, ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಹಾಲಿಗಿಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ನಿಜವಾದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಲ್ಲ!
ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೊಸರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶವು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ರಚನೆಯು ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕುಡಿಯಲು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ, ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್-ಭರಿತ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿಜವಾದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವು
*ಆಹಾರವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
*ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಸಮತೋಲನ.
*ಆಸಿಡಿಯಿಂದ ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರ.
*ದೇಹವನ್ನು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಮತ್ತು ತಂಪಾಗಿ ಇಡುವುದು.
*ಮಲಬದ್ಧತೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು.
ತೆಳುವಾದ ಮೊಸರು ಯಾರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು?
ಕೆಲವರು ತೆಳುವಾದ ಮೊಸರನ್ನೂ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ದಪ್ಪ ಮೊಸರಿಗಿಂತ ಹಗುರವಾದ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಪಾನೀಯವಾಗಬಹುದು. ದಪ್ಪ ಮೊಸರನ್ನು ಬಯಸದೆ, ಹಗುರವಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ತೆಳುವಾದ ಮೊಸರು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಗುರವಾದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಯಸುವ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತ ಪಾನೀಯವಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸರಳ, ಹಿತವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾನೀಯ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಗೊತ್ತೇ?
*ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.
*ನೀವು ಹಗುರವಾದ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ ತೆಳುವಾದ ಮೊಸರನ್ನು ಆರಿಸಿ.
*ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಮೊಸರನ್ನು ಆರಿಸಿ.
*ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
*ಹಾಲು ಅಥವಾ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದರೆ ರಾತ್ರಿ ತಡವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಕುಡಿಯಿರಿ.