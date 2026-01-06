Egg Cooking Time: ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?, ಹಳದಿ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿ ಭಾಗವು ವಿಭಿನ್ನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೇಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದೆ.
ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಹಾರ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸವು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಯಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಕಡಿಮೆ ಬೇಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದಿರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಷ್ಟವಾಗುವುದು ನಿಮಗೇ..
ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬೇಯಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಹಲವು ಬಾರಿ ನೀವು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಅದು ಬಿರುಕು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಒಳಗಿನ ಹಳದಿ ಭಾಗ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿ ಭಾಗ ಜಿಗುಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?, ಹಳದಿ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿ ಭಾಗವು ವಿಭಿನ್ನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೇಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಯಿಸುವುದು ಏಕೆ ಕಷ್ಟ?
ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಭಾಗಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಹಳದಿ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಳಿ ಭಾಗ. ಹಳದಿ ಭಾಗ ಸುಮಾರು 65°C ನಲ್ಲಿ ಬೇಯುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 85°C ತಾಪಮಾನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು 100°C ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಬಿಳಿ ಭಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಳದಿ ಭಾಗ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಹಳದಿ ಭಾಗ ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಭಾಗ ಕಡಿಮೆ ಬೇಯುತ್ತದೆ.
ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನವಿದು
ಇಟಾಲಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ (National Research Council of Italy)ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪೆಲ್ಲೆಗ್ರಿನೊ ಮುಸ್ಟೊ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡವು ಆವರ್ತಕ ಅಡುಗೆ (Periodic cooking) ಎಂಬ ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮೊದಲು 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಕುದಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು 30 ಡಿಗ್ರಿ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕುದಿಯುವ ನೀರಿನಿಂದ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಕುದಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸುಮಾರು 67 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಿಳಿ ಭಾಗವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ತಾಪಮಾನಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 32 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆನೆಭರಿತ, ಮೃದುವಾದ ಹಳದಿ ಭಾಗ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬಿಳಿ ಭಾಗ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಜಿಗುಟಾಗಿರದೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂದು ಸಹ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ರೀತಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸುವುದು ಅದ್ಭುತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆಯೇ?
ಈ ವಿಧಾನವು ಮೊಟ್ಟೆಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಗಳು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರವು ಹೃದ್ರೋಗ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ನರಶೂನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.