ಭಾರತೀಯ ಬೀದಿ ಆಹಾರ ಎಂದರೆ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕುತೂಹಲ. ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸವಿಯಲು ವಿದೇಶಿಗರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದಂಪತಿ ಅಮೃತಸರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ಸವಿದಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಬೀದಿ ಆಹಾರ ಎಂದರೆ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕುತೂಹಲ. ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸವಿಯಲು ವಿದೇಶಿಗರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದಂಪತಿಯೊಂದು ಅಮೃತಸರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ಸವಿದಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಖಾರದ ಛೋಲೆ ಕುಲ್ಚಾ, ಕೆನೆಭರಿತ ಲಸ್ಸಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ರುಚಿಕರವಾದ ಮಟನ್ ರೋಗನ್ ಜೋಶ್ವರೆಗೆ ದಂಪತಿ ಅಮೃತಸರದ ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸವಿದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇದು ಅವರ ಅಮೃತಸರ ಪ್ರವಾಸದ ಮೊದಲ ದಿನ ಮಾತ್ರ!
ಕುಲ್ಚಾದಿಂದ ಶುರುವಾಯ್ತು ಫುಡ್ ಟೂರ್
ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು Pehelwan Kulchaದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಅಮೃತಸರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕುಲ್ಚಾವನ್ನು ಸವಿದ ಅವರು, ಅದರ ಗರಿಗರಿ ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಲ್ಚಾದೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಚಟ್ನಿಯನ್ನೂ ಅವರು ಸವಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಅದಾದ ಬಳಿಕ Beera Samosa Walaಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ದಂಪತಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಛೋಲೆ ಭಟೂರೆ ರುಚಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಛೋಲೆ ಭಟೂರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಗುರ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅವರು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೇಡಾ ಲಸ್ಸಿ ಸವಿದ ವಿದೇಶಿ ದಂಪತಿ
ಮುಂದಿನ ಸ್ಟಾಪ್ Gian Di Lassi. ಅಮೃತಸರದ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲಸ್ಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ ದಂಪತಿ ವಿಶೇಷ ಪೇಡಾ ಲಸ್ಸಿ ಸವಿದಿದ್ದಾರೆ. ಲಸ್ಸಿಯಲ್ಲೇ ಪೇಡಾವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಪಾನೀಯದ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ರುಚಿ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಸ್ಸಿಯನ್ನೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ರುಚಿ ಅವರಿಗೆ ಗ್ರೀಕ್ ಯೋಗರ್ಟ್ನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆಲೂ ಟಿಕ್ಕಿ ಕೂಡ ಟ್ರೈ
ಆಹಾರ ಪ್ರವಾಸ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ದಂಪತಿ ಆಲೂ ಟಿಕ್ಕಿಯನ್ನೂ ಸವಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಗರಿಗರಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಖಾರದ ರುಚಿಯನ್ನು ಅವರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಹ್ಯಾಶ್ ಬ್ರೌನ್ಗಿಂತಲೂ ಆಲೂ ಟಿಕ್ಕಿ ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಕರವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರೋಗನ್ ಜೋಶ್ಗೆ ಫಿದಾ
ಮುಂದಿನ ಭೇಟಿ Surinder Meat Shopಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗ್ರೇವಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಟನ್ ರೋಗನ್ ಜೋಶ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರುಚಿಕರವಾದ ಗ್ರೇವಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಟನ್ ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿದ್ದು, ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ದಂಪತಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ರೂಟ್ ಕ್ರೀಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಫುಡ್ ಟೂರ್ ಅಂತ್ಯ
ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಸವಿದ ಬಳಿಕ ದಂಪತಿ ಕೊನೆಗೆ Rana Fruit Creamಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಕೆನೆಭರಿತ ಡೆಸರ್ಟ್ ಸವಿದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ದಿನದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಟೂರ್ಗೆ ಸಿಹಿಯಾದ ಅಂತ್ಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಹಾರ ಪ್ರವಾಸದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ದಂಪತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂದಿವೆ.
'ನೀವು ಎಲ್ಲ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನೇ ಸವಿದಿದ್ದೀರಿ!'
ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು, "ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಸವಿದಿದ್ದೀರಿ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, "OMG, ಈಗಲೇ ನಾನೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನೆಟ್ಟಿಗರು Ram Patty Kulcha ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಸವಿಯಬೇಕು. ಅದು ಅಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ಯಾಟಿ ಕುಲ್ಚಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಾಗ ಅಮೃತಸರದ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು ಮರುಕಳಿಸಿದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಅಮೃತಸರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಸವಿಯುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳ ನೆನಪು ಬಂತು. ಆದರೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಲು ನಿಮಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೇಕು!" ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೃತಸರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಳೀಯ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸವಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದಂಪತಿಯ ಈ ಆಹಾರ ಪ್ರವಾಸ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಇದು ಅವರ ಪ್ರವಾಸದ ಮೊದಲ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.