ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ '12 ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳ' ಮ್ಯಾಜಿಕ್! ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರೋ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಆಚರಣೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್!
ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು, ಪಾರ್ಟಿ, ಮೋಜು-ಮಸ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಸಂಕಲ್ಪಗಳ (Resolutions) ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ರೀಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಆಚರಣೆ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ '12 ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್' (12 Grapes Manifestation). ಕೇಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರ ಎನಿಸಿದರೂ, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಈ ಬಾರಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಿನ್ನುವ ಮ್ಯಾಜಿಕ್? ಇದರ ಹಿಂದಿರೋ ರಹಸ್ಯವೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಏನಿದು '12 ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳ' ಆಚರಣೆ?
ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ 12 ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯೂ ಬರುವ ವರ್ಷದ ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 12 ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು = 12 ತಿಂಗಳುಗಳು. ನೀವು ಪ್ರತಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗಲೂ ಒಂದು ಆಸೆ ಅಥವಾ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು (Wish) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ನಂಬಿಕೆ.
ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? (ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ)
ಸಿದ್ಧತೆ: ಮೊದಲು 12 ತಾಜಾ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ಸಂಕಲ್ಪ: ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಯಾಗುವ ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಮ 12 ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ, ಹಣ, ಪ್ರವಾಸ ಇತ್ಯಾದಿ.
ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್: ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ 12 ಗಂಟೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಗಡಿಯಾರದ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಯ ಸದ್ದಿಗೆ (Chime) ಒಂದೊಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು.
ಟಾರ್ಗೆಟ್: ಇಲ್ಲಿ ಅಸಲಿ ಮಜಾ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲಿ! ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಯ ಕೌಂಟ್ಡೌನ್ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲೇ ನೀವು 12 ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ 'ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್' ಅಥವಾ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ (Universe) ತಲುಪುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶದ ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಈಗ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್!
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಆಚರಣೆ ಈಗಿನದಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ 'ಲಾಸ್ ಡೋಸೆ ಉವಾಸ್ ಡಿ ಲಾ ಸ್ಯೂರ್ಟೆ' (Las Doce Uvas de la Suerte) ಎಂದರೆ 'ಅದೃಷ್ಟದ 12 ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 1900ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ತಮ್ಮ ಫಸಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ ತಂತ್ರವಿದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ತಲುಪಿದೆ. ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸುವ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಯುವಜನತೆಯನ್ನು ಸಖತ್ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.
ವೈಜ್ಞಾನಿಕವೇ ಅಥವಾ ಬರಿ ನಂಬಿಕೆಯೇ?
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು (Positive Mindset) ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಗುರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯದ ತುಣುಕುಗಳು!
ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತಮಾಷೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಹೋಗಿ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, 6ನೇ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಿನ್ನುವಾಗಲೇ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಆಸೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗುವುದು ಅಥವಾ ಕೌಂಟ್ಡೌನ್ ಮುಗಿದರೂ ಬಾಯಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೆಟ್ಟಿಗರನ್ನು ನಗೆಗಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸುತ್ತಿವೆ.
ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಈ '12 ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳ ಮ್ಯಾಜಿಕ್' ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ. ಅದೃಷ್ಟ ಬರುವುದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಅನುಭವವಂತೂ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತದೆ!