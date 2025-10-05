today october 5th horoscope lucky zodiac signs kannada 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ: ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಹಕಾರವು ಕುಟುಂಬದ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೋಮಾರಿತನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾಬಲ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಯೋಚಿಸಿ.
ವೃಷಭ: ದಿನದ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ; ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಕೂಡ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಹಣವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆಯಬೇಡಿ. ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಸಂಬಂಧ ಸಿಹಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬಹುದು.
ಮಿಥುನ: ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಇಂದು ನಿಮಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ. ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಯ ವಿವಾಹದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಿವಾಹಗಳು ಸಿಹಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕನಸುಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಸಮಯ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಬಹುದು. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಕಲಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ: ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಗುವಿನ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ: ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಪಖ್ಯಾತಿ ಬರಬಹುದು. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ದೂರವಾಗಬಹುದು.
ತುಲಾ: ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಉತ್ಸಾಹವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸಹ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಸುಳ್ಳು ಮನರಂಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಮನೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿವಾದವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರಬಹುದು.
ಧನು: ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಜನರ ಸಂಪರ್ಕವು ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮನೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ: ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗಿನ ಹಠಾತ್ ಭೇಟಿ ಒತ್ತಡದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು, ಆದರೂ ಅವರ ಯಾವುದೇ ಪಿತೂರಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನೀವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ: ಆರ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸಮಯ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ವ್ಯಾಪಾರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಮನೆ-ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರಬಹುದು.
ಮೀನ: ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಬಯಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಮತ್ತು ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಕುಟುಂಬ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಅಶಾಂತಿ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮದುವೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರಬಹುದು.