today october 1st horoscope lucky zodiac signs kannada 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ ರಾಶಿ:
ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ .ಮನೋರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವ ಸಮಯ ಇದು. ಮನೆಯ ಪರಿಸರವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ:
ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿಡಲು ನೀವು ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ನಿಕಟ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಬಲರಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ:
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆ ಇರುತ್ತದೆ . ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿರಬಹುದು. ಯುವಕರು ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಾತಾವರಣ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತಿದೆ . ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವಿರಲಿ.ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಅತಿಯಾದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಬಹುದು.ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರ ಸಂಬಂಧ ಮಧುರವಾಗಿರಬಹುದು.ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಶೀತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ:
ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾತುಗಳಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿರಾಶೆ ಇರಬಹುದು. ಒತ್ತಡದ ಬದಲು,ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಗಂಡನ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಮತ್ತು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:
ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಇದ್ದ ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಇಂದು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಯುವಕರು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳೂ ಇರಬಹುದು.ಕೋಪದ ಬದಲು ಶಾಂತವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ವಾಹನದ ಸ್ಥಗಿತ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ದುಬಾರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನವು ದೊಡ್ಡ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಎರಡೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ:
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿತವಾಗಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ . ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತರು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂಯಮವನ್ನು ಬಳಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಪತಿ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ನೀವು ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ . ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಹಾರ, ಗ್ಲಾಮರ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಇರುತ್ತದೆ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳು ಅನುಸರಿಸಿ. ನೀವು ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜನರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ:
ಕೆಲವು ಜನರು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು. ಖಂಡಿತಾ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ದುರಹಂಕಾರವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆಹ್ಲಾದಕರ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣ ಇರಬಹುದು. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಅಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬಾರದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ:
ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಕೊಡುಗೆ ಇಂದು ಇರುತ್ತದೆ . ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ:
ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಸೃಜನಶೀಲ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ . ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಲಾಗುವುದು. ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯರ ನಡುವೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಗರ್ಭಕಂಠದ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯು ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.