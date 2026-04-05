Right way to give Aarti to God: ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವರಿಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡುವಾಗ 'ಈ ಪವಿತ್ರ ಆಕಾರ' ಮೂಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಆ ಪೂಜೆ ಅಪೂರ್ಣ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಕೇವಲ ಆರತಿ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪೂಜೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಠಿಸಬೇಕಾದ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯುತ 'ಕ್ಷಮಾಪಣಾ ಮಂತ್ರ'ದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆಯು ಆರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆ, ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರೂ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುವ ಮಂಗಳಾರತಿಯೇ ಆ ಪೂಜೆಗೆ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆರತಿಯು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಲ್ಲ, ಅದು ಭಕ್ತ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ನಡುವಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಸುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಆರತಿಯ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಆರತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಅರಿವಿರಬೇಕು.
ಆರತಿಯ ತಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧತೆ
ಆರತಿ ಮಾಡಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆರತಿ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೊದಲನೆಯದು ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪದ ದೀಪದ ಆರತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ಕರ್ಪೂರದ ಆರತಿಗಾಗಿ. ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪದ ದೀಪವು ಸಾತ್ವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ಪೂರದ ಆರತಿಯನ್ನು ಪೂಜೆಯ ತೀರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರ್ಪೂರವು ಹೇಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಗರ್ವವನ್ನು ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳ ಬಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗಿಸಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇದರ ಅಂತರಾರ್ಥ.
ಆರತಿ ಮಾಡುವ ಪವಿತ್ರ ಕ್ರಮ
ದೇವರಿಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ತಿರುಗಿಸಬಾರದು. ಆರತಿಯ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ 'ಓಂ' (OM) ಆಕಾರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಂತೆ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಆರತಿಯನ್ನು ದೇವರ ವಿಗ್ರಹದ ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಾರಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
ಪಾದಗಳ ಬಳಿ: 4 ಬಾರಿ
ನಾಭಿಯ ಹತ್ತಿರ: 2 ಬಾರಿ
ಮುಖದ ಎದುರು: 1 ಬಾರಿ
ಶಿರಸ್ಸಿನಿಂದ ಪಾದದವರೆಗೆ (ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ): 7 ಬಾರಿ
ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 14 ಬಾರಿ ಆರತಿ ಬೆಳಗುವುದು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಕ್ರಮ. ಈ 14 ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ 14 ಭುವನಗಳನ್ನು (ಏಳು ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕಗಳು ಮತ್ತು ಏಳು ಅಧೋ ಲೋಕಗಳು) ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳ ಒಡೆಯನಾದ ಆ ಜಗದ್ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಈ ಆರತಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರ್ಥ.
ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಕ್ಷಮಾಪಣಾ ಮಂತ್ರ
ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಮಾನವ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಬಾರದೆಂದರೆ ಪೂಜೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು:
"ಮಂತ್ರ-ಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾ-ಹೀನಂ ಭಕ್ತಿ-ಹೀನಂ ಜನಾರ್ದನ |
ಯತ್ ಪೂಜಿತಂ ಮಯ ದೇವ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ತದಸ್ತು ಮೇ ||"
mantra-hīnaṁ kriyā-hīnaṁ bhakti-hīnaṁ janārdana |
yat pūjitaṁ mayā deva paripūrṇaṁ tad astu me
ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾವಾರ್ಥ
"ಓ ದೇವನೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಂತ್ರಗಳು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ವಿಧಾನವೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಭಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬಹುದು. ಆದರೂ, ನನ್ನ ಈ ಅಲ್ಪ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮತ್ತು ಕಪಟವಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಈ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ದಯೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸು. ಇದರಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ, ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವೆಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ತಂದೆ."
ಹೀಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆಯು ಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ನೀಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
