Swapna Shastra: ನಮಗೆ ಬೀಳುವಂತಹ ಕನಸುಗಳು, ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ವಿಷಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಕನಸುಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಧನ ನಷ್ಟವಾಗುವ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕನಸುಗಳು ಬಿದ್ದಾಗ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು.
ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ
ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಘಟನೆಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಥವಾ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಬಹುದು.
ಚದುರಿದ ನೋಟುಗಳು ಅಥವಾ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಚಿಹ್ನೆ ಏನು?
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೋಟುಗಳು ಅಥವಾ ನಾಣ್ಯಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಈ ಕನಸುಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಕನಸು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲಾಕರ್, ಬೀರು ಅಥವಾ ಪರ್ಸ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಅಥವಾ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳ ನಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮಸುಕಾದ ಅಥವಾ ಕತ್ತಲೆಯಾದ ಮಾರ್ಗ
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಮಸುಕಾದ ಅಥವಾ ಕತ್ತಲಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆತುರದಿಂದ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ನೀರು ಅಥವಾ ಹಣ ಹರಿದು ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು
ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಹಣ ನೀರಿನಂತೆ ಹರಿದು ಹೋಗುವುದನ್ನು ಕಂಡರೆ ಕನಸು ಕಂಡರೆ, ಅದನ್ನು ಹಠಾತ್ ಖರ್ಚು ಅಥವಾ ಹಣದ ನಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.