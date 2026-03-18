Shukra gochar 2026 ಶುಕ್ರನು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಮಾಲವ್ಯ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬಹಳ ಶುಭ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 19, 2026 ರಂದು ಶುಕ್ರನು ತನ್ನದೇ ಆದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಅನೇಕ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರನು ಕೇಂದ್ರ ಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ (ವೃಷಭ ಅಥವಾ ತುಲಾ) ಅಥವಾ ಅದರ ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ (ಮೀನ) ಇದ್ದಾಗ, 'ಮಾಳವ್ಯ ಯೋಗ' ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 19, 2026 ರಂದು ಸಂಭವಿಸುವ ಈ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನ ಈ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಯಾವ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶುಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರನು ಈ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ವಿವಾಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಳವ್ಯ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಈ ಸಮಯ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶುಕ್ರನ ಈ ಸಂಚಾರವು ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಗಬಹುದು. ನೀವು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ವರದಾನವಾಗುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ, ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶುಕ್ರನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಸಂತೋಷದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ (ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆ) ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಾಳವ್ಯ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ಹೊಸ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ತಾಯಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.