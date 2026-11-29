2027 ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿಯು 2027 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿಯು 2027 ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಶನಿಯು ಜೂನ್ 3 ರಂದು ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಷ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ, ಆಗಸ್ಟ್ 9 ರಂದು, ಈ ಗ್ರಹವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಶನಿದೇವನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಂದು ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾನೆ. ಶನಿಯ ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯು ಹಲವಾರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಸಾಡೇ ಸತಿ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಧೈಯ ಪ್ರಭಾವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮೇಷ:
ಜೂನ್ 2027 ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸತಿಯ ಎರಡನೇ ಹಂತವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಶಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಎಂಟನೇ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಈ ಪ್ರಭಾವವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪರಿಹಾರವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಮರಳಿದಾಗ, ಎಂಟನೇ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಜೂನ್ 2027, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಶನಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಎಂಟನೇ ಶನಿ ಅಥವಾ ಧೈಯನ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಯೋಜಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಮರಳಿದಾಗ ಈ ಪ್ರಭಾವ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಜೂನ್ 2027 ರಿಂದ ಧನು ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರದ ಅವಧಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಶನಿಯು ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಿಂದ ಐದನೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಶನಿಯ ಧನದ ಪ್ರಭಾವವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮನೆ, ಕುಟುಂಬ, ಭೂಮಿ, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಮರಳಿದಾಗ, ಧನದ ಪ್ರಭಾವವು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು.
ಮಕರ
ರಾಶಿಯವರು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಹೊಸ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಶನಿಯು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಅದು ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮುಳ್ಳು ಶನಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನೀವು ಮನೆ, ಕುಟುಂಬ, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಮರಳಿದಾಗ ಈ ಪ್ರಭಾವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕುಂಭ
ರಾಶಿಯ ಜನರು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸತಿಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜೂನ್ 2027 ರಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಮರಳಿದಾಗ, ಸಾಡೇ ಸತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ
ರಾಶಿಯ ಜನರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಡೇ ಸತಿಯ ಮೂರನೇ ಅಥವಾ ಕೊನೆಯ ಹಂತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಸಾಡೇ ಸತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶ್ರಮವಹಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಮರಳಿದಾಗ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಬಹುದು.