ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರವು ಸಂಪತ್ತು, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಕಲೆ, ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶುಕ್ರನ ಉದಯ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಮವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನು ಸಂಪತ್ತು, ಸಂಪತ್ತು, ಸಂತೋಷ, ಪ್ರೀತಿ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಗ್ರಹ. ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ರಂದು, ಶುಕ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರನ ಉದಯದ ನಂತರ, ಶುಭ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ, ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಂತರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1:20 ಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರನು ಅಸ್ತಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:35 ಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರನು ಮತ್ತೆ ಉದಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರನು ಸುಮಾರು 14 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಸ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರನ ಉದಯದೊಂದಿಗೆ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಉದಯವು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಲಾಭದಾಯಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವೇಗ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮೇಷ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಶುಕ್ರನ ಉದಯವು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಹ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೆಲವು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರಬಹುದು.
ಸಿಂಹ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಉದಯವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸುಧಾರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಶುಭಕರವಾಗಿದೆ.
ಮಿಥುನ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಉದಯದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.