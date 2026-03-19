ಹಿಂದೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಬ್ಬಗಳಾದ ಯುಗಾದಿ, ಗುಡಿ ಪಾಡ್ವಾ, ಚೈತ್ರ ನವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ನಾಯಕರು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುರ್ಮು ಅವರಿಂದ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಗುರುವಾರ ಹಿಂದೂ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ವಸಂತ ಋತುವಿನ ಆಗಮನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್) ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲಾದಿ, ಯುಗಾದಿ, ಗುಡಿ ಪಾಡ್ವಾ, ಚೇಟಿ ಚಾಂದ್, ನವ್ರೇಹ್ ಮತ್ತು ಸಜಿಬು ಚೈರೋಬಾ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಭರವಸೆಗಳು ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಗಮನವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಆಚರಿಸುವ ಈ ಹಬ್ಬಗಳು, ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಸಂತಸದಾಯಕ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
चैत्र शुक्लादि, उगादी, गुड़ी-पड़वा, चेती-चांद, नवरेह एवं साजिबु-चेरोबा के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में नववर्ष के आगमन के स्वागत में मनाए जाने वाले ये उत्सव भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता के उल्लासपूर्ण प्रतीक हैं।… — President of India (@rashtrapatibhvn) March 19, 2026
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ ನವರಾತ್ರಿ, ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯ
ಇನ್ನು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೂಡ ನವರಾತ್ರಿ, ಗುಡಿ ಪಾಡ್ವಾ, ಯುಗಾದಿ ಮತ್ತು ಚೇಟಿ ಚಾಂದ್ನ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನತೆಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ, ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಸ್ತು, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನ, ಮಾ ದುರ್ಗೆಯ ಮೊದಲ ರೂಪವಾದ ದೇವಿ ಶೈಲಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಕೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಲಿ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಹಾರೈಕೆ' ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಟ್ಯಂತರ ದೇಶವಾಸಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಜಗನ್ಮಾತೆ ದುರ್ಗೆಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ! ನವರಾತ್ರಿಯ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದೈವಮಾತೆಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಮಾತಾ ದಿ! ಎಂದು ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತರೆ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಚೇಟಿ ಚಾಂದ್, ಯುಗಾದಿ ಮತ್ತು ಗುಡಿ ಪಾಡ್ವಾ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೂ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವರ್ಷ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚೈತ್ರ ನವರಾತ್ರಿ: ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ದಂಡು
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಚೈತ್ರ ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಗುರುವಾರ ದೆಹಲಿಯ ಝಂಡೇವಾಲನ್ ಮತ್ತು ಛತ್ತರ್ಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈನ ಮುಂಬಾ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಈ ಹಬ್ಬದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಆರತಿ ವೇಳೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾತಾವರಣ ಗಂಟೆಗಳ ಸದ್ದು ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿತ್ತು. (ಎಎನ್ಐ)
