Lucky Yoga: ಜನ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಯೋಗಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಯೋಗಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಂಪತ್ತು, ಗೌರವ, ನಾಯಕತ್ವ, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಈ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಗುವಿಗೆ ಧನಲಾಭ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನವು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಶುಭ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಗಾಢ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ರಾಜಯೋಗಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಂಪತ್ತು, ಗೌರವ, ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಚೀನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳು ಶುಭೇಶಿ ಯೋಗ, ಉಭಯಚಾರಿ ಯೋಗ, ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ.

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ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ

ಈ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು, ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಶುಭೇಶಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಂಡಾಗ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ, ಉತ್ತಮ ನಡತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಉಭಯಚಾರಿ ಯೋಗ

ಉಭಯಚಾರಿ ಯೋಗ ಹೊಂದಿರುವವರು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಡಳಿತ, ವ್ಯವಹಾರ, ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.

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ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಯೋಗ

ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಯೋಗವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಶುಭ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಈ ಯೋಗ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಕುಟುಂಬ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ

ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಯೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಖ್ಯಾತಿ, ಸಂಪತ್ತು, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಕರುಣಾಮಯಿ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಯೋಗದ ನಿಜವಾದ ಪರಿಣಾಮವು ಅದರ ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಜಾತಕ, ಗ್ರಹಗಳ ಬಲ, ಅವುಗಳ ಅಂಶಗಳು, ಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವದ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಯೋಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಈ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳು ಸಹ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು, ಖ್ಯಾತಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕರ್ಮ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ವಿಧಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಮದ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನವು ಮಾತ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.