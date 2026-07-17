ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಷ್ಟ, ಮುಂಬರುವ 6 ತಿಂಗಳುಗಳು ನಷ್ಟ
ಶನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, 2026 ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರದವರ ಮೇಲೆ ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮುಂಬರುವ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು.
ಶನಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸತಿ, ಧೈಯ ಮತ್ತು ಅದರ ದುಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಾಡೇ ಸತಿ ಪ್ರಭಾವವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಸಾಡೇ ಸತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಆರ್ಥಿಕ ಏರಿಳಿತಗಳು, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಶನಿಯು 2026 ರ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದರಿಂದ, ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು 2026 ರ ಉಳಿದ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆತುರ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಚಿಂತನಶೀಲ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಶನಿದೇವನಿಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಆತುರವು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನಂಬುವುದು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಕಪ್ಪು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿನ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮಂಗಲ್ ಗೋಚಾರ್ 2026: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ 15 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ, ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿ ದೇವರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ.