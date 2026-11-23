Kartik Purnima 2026: ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆ 2026 ಅನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಗಣೇಶ, ವಿಷ್ಣು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಶಿವ ಮತ್ತು ತುಳಸಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರ ಮಹತ್ವವೇನು? ದೀಪದಾನ ಮಹತ್ವವೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆ 2026
ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಕಾರ್ತಿಕ ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ದೇವ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಪೂಜೆ, ಪುನಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಶುಭ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಗುರುನಾನಕ್ ಜಯಂತಿಯನ್ನೂ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ತಿಥಿಯು ನವೆಂಬರ್ 23ರ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ 42 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ತಿಥಿಯು ನವೆಂಬರ್ 24ರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ 23 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಯಾರನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು?
1. ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ಸರ್ವಪ್ರಥಮ ಪೂಜ್ಯ ದೇವರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ದೇವ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ.
2. ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ
ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು ಕೂಡ ಶುಭಕರ.
3. ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ
ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ದೇವ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವ ದೀಪಾವಳಿಯ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯು ಶಿವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನ ಮಹಾದೇವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಶಿವನು ತ್ರಿಪುರಾಸುರ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಭಯದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದನು. ಈ ವಿಜಯದ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ದೇವತೆಗಳು ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
4. ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ
ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವೂ ಇದೆ. ತುಳಸಿ ಪೂಜೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ, ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಬಳಿ ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ದೀಪದಾನದ ಮಹತ್ವವೇನು?
ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ದೇವ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಶಿಯ ಘಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಸಂಜೆ ದೀಪದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು, ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಶಿವನ ಕೃಪೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ನೀವು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬಹುದು. ಮನೆಯ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ, ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಹಾಗೂ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿಯೂ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬಹುದು.