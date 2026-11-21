Chanakya Niti: ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ತಮ್ಮ ನೀತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಜೀವನದ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲು, ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಇತರರಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಇರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಈ 5 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಶ್ಲೋಕಗಳು
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಣಕ್ಯರ ಹಲವು ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲು ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ಹೇಳಿರುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಚಾಣಕ್ಯರ 5 ಪ್ರಮುಖ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ. ಇವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಇರಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಈ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಶ್ಲೋಕ 1- ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ
ಕಃ ಕಾಲಃ ಕಾನಿ ಮಿತ್ರಾಣಿ ಕೋ ದೇಶಃ ಕೌ ವ್ಯಯಾಗಮೌ।
ಕಶ್ಚಾಹಂ ಕಾ ಚ ಮೇ ಶಕ್ತಿರಿತಿ ಚಿಂತ್ಯಂ ಮುಹುರ್ಮುಹುಃ॥
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಸಮಯ, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸ್ಥಳ, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಯಬಹುದು.
ಶ್ಲೋಕ 2. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಗುಣ ಮತ್ತು ಮರ್ಯಾದೆ ಬಿಡಬಾರದು
ಪ್ರಲಯೇ ಭಿನ್ನಮರ್ಯಾದಾ ಭವಂತಿ ಕಿಲ ಸಾಗರಾಃ।
ಸಾಗರಾ ಭೇದಮಿಚ್ಛಂತಿ ಪ್ರಲಯೇಽಪಿ ನ ಸಾಧವಃ॥
ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡವಳಿಕೆ, ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಆತನ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಳಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.
ಶ್ಲೋಕ: 3. ಖಚಿತ ಲಾಭವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನಿಶ್ಚಿತ ಲಾಭದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಡಿ
ಯೋ ಧ್ರುವಾಣಿ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಅಧ್ರುವಂ ಪರಿಷೇವತೇ।
ಧ್ರುವಾಣಿ ತಸ್ಯ ನಶ್ಯಂತಿ ಚಾಧ್ರುವಂ ನಷ್ಟಮೇವ ಹಿ॥
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಖಚಿತವಾದ ಲಾಭವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನಿಶ್ಚಿತ ಲಾಭದ ಹಿಂದೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ಷಣಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಓಡಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವೇ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರವೇ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಶ್ಲೋಕ: 4. ಅತಿಯಾಗಿ ಸರಳ ಸ್ವಭಾವ ಹೊಂದಿರಬಾರದು
ನಾತ್ಯಂತಂ ಸರಳೈರ್ಭಾವ್ಯಂ ಗತ್ವಾ ಪಶ್ಯ ವನಸ್ಥಲೀಮ್।
ಛಿದ್ಯಂತೇ ಸರಲಾಸ್ತತ್ರ ಕುಬ್ಜಾಸ್ತಿಷ್ಠಂತಿ ಪಾದಪಾಃ॥
ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಸರಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರದು. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಕಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಾಗಿದ ಮರಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅತಿಯಾಗಿ ನೇರ ಮತ್ತು ಮುಗ್ಧ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರದು.
ಶ್ಲೋಕ: 5. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಆತನ ಗುಣ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ
ಗುಣೈರುತ್ತಮತಾಂ ಯಾತಿ ನೋಚ್ಚೈರಾಸನಸಂಸ್ಥಿತಃ।
ಪ್ರಾಸಾದಶಿಖರಸ್ಥೋಽಪಿ ಕಾಕಃ ಕಿಂ ಗರುಡಾಯತೇ॥
ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಮಹಾನ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗುತ್ತಾನೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆತನ ಹುದ್ದೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಾಗೆಯೊಂದು ಅರಮನೆಯ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಹುದ್ದೆ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಹಣ-ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹಾನ್ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.