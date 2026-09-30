ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15-16ರಂದು ಪ್ಲುಟೊ (ಯಮ) ಗ್ರಹವು ನೇರ ಚಲನೆಗೆ ಮರಳಲಿದ್ದು, 'ಪಾತಾಳ ಕುಬೇರ ಯೋಗ' ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ 6 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗುಪ್ತ ಧನಲಾಭ ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಒಲಿಯಲಿದೆ.
ವೇದ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಯಸ್ಸು, ಭೂಮಿಯ ಆಳದಲ್ಲಿರುವ ರಹಸ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ದಿಢೀರ್ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ಲುಟೊ (Pluto) ಅಧಿಪತಿ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲುಟೊ ಗ್ರಹವನ್ನು 'ಯಮ' ಅಥವಾ 'ಪಾತಾಳ ಲೋಕದ ಕಾರಕ' ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ವಕ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯಮ ಭಗವಾನ್, ಬರುವ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15-16ರಂದು ನೇರ ಚಲನೆಗೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ಲುಟೊ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯೊಳಗಿನ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು, ನಿಧಿ, ವಿಮೆ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗುಪ್ತ ಧನಲಾಭ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಗ್ರಹ. ಈ ಗ್ರಹ ವಕ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರದಂತೆ ಹಣ ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ಪ್ಲುಟೊ ವಕ್ರ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದಾಗ, ಈ ಗುಪ್ತ ಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಜಾಗೃತಗೊಂಡು 'ಪಾತಾಳ ಕುಬೇರ ಯೋಗ' ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾತಾಳದಷ್ಟು ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣದ ಹೊಳೆಯೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಸ್ತಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಈ ಯೋಗ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾತಾಳ ಕುಬೇರ ಯೋಗದಿಂದ ಹಣದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಯಲಿರುವ ಆ 6 ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಆರನೇ ಮನೆಯಾದ ರೋಗ, ರಿಪು, ಶತ್ರು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ಲುಟೊ ನೇರ ಚಲನೆಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಶತ್ರುಗಳ ಸಂಚುಗಳು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಗುಪ್ತ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗಲಿವೆ.
ಫಲಗಳು: ಇದುವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಲದ ಬಾಧೆಗಳೆಲ್ಲಾ ತೀರಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತೀರಿ. ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರಹಸ್ಯ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್, ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಶಂಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ತುಂಬಲಿವೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಧನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ಲುಟೊ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದರಿಂದ ಈ ಮಹಾ ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಫಲಗಳು: ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂತೀಯ ಸೆಳೆತದಿಂದ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿದ್ದ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟುಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ವಜ್ರ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕರ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಮುಗಿಲೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿದೆ.
ಫಲಗಳು: ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ಆಮದು-ರಫ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಧನಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಕಂಡರಿಯದ ಉನ್ನತ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿದ್ದೀರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ರಾಶ್ಯಾಧಿಪತಿಗೆ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿವೆ.
ಫಲಗಳು: ಷೇರುಪೇಟೆ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಹಣದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಯಲಿದ್ದೀರಿ. ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಶುರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬಂಡವಾಳ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೂರ್ವಿಕರ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕವೂ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಎಂಟನೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ಲುಟೊ ನೇರ ಚಲನೆಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ, ಆಳವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಲಿವೆ. ಗುಪ್ತ ಧನಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ ಹಾಗೂ ತಡೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಫಲಗಳು: ಪೂರ್ವಿಕರ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಇದ್ದ ಹಕ್ಕು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್, ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಹಣ, ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾರದೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಹಣ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಷೇರುಪೇಟೆ ಲಾಭಗಳ ಮೂಲಕ ಕುಬೇರನ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಏಳನೇ ಮನೆಯಾದ ಕಳತ್ರ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಲಿದೆ. ಜಂಟಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿದ್ದೀರಿ.
ಫಲಗಳು: ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರರು ಸೇರುವುದರಿಂದ ಬಂಡವಾಳ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಾಭ ಹರಿದುಬರಲಿದೆ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಇದುವರೆಗಿದ್ದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ.
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