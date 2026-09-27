ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರವು ಆಳ, ತಂತ್ರ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಗುರುವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ರಿಂದ 31 ರವರೆಗೆ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಅದು ಮಾಘ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ.
ದೇವಗುರು ಗುರುವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8, 2026 ರಂದು ಸಂಜೆ 7:03 ಕ್ಕೆ ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಗುರುವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉತ್ತುಂಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಶ್ಲೇಷದ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನವು ಮೀನ ನವಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಗುರು ಅದರ ಅಧಿಪತಿ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಎರಡನ್ನೂ ಬಲಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತವು ಜ್ಞಾನ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರವು ಆಳ, ತಂತ್ರ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಗುರುವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರವರೆಗೆ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಅದು ಮಾಘ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಗುರುವು ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದು ಹಣ, ಉಳಿತಾಯ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ, ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನವು ವ್ಯವಹಾರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಗುರುವಾರದಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಗುರುವು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಶ್ಲೇಷಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ಸಿಗಬಹುದು. ಗುರುವಾರದಂದು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಹಳದಿ ಚಂದನದಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಲಾಭ, ಆದಾಯ, ಜಾಲ ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಮನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರಭಾವಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳಿರಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಗುರುವಾರದಂದು ಹಳದಿ ಬೇಳೆಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಗುರುವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದೃಷ್ಟ, ಧರ್ಮ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ವಿದೇಶಿ ಮತ್ತು ದೂರದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಹಿರಿಯರ ಅಥವಾ ಗುರುವಿನ ಸಲಹೆ ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಗುರುವಾರದಂದು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಹಳದಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ.
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಗುರುವು ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದು ಮದುವೆ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರರು ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗುರುವಾರದಂದು ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಗುರುವು ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದು ಶಿಕ್ಷಣ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯ ನವಾಂಶದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬರವಣಿಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಗುರುವಾರ ವಿಷ್ಣು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ.