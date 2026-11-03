Hanuman Chalisa: ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಯಾವ ಸಮಯ ಸೂಕ್ತ? ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರದಂದು ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸುವುದರ ಮಹತ್ವವೇನು? ಸ್ನಾನದ ಬಳಿಕ ಪಠಿಸುವುದು, ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವುದು, ಸರಿಯಾದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಣದ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓದುವುದು ಉತ್ತಮ?
ಹನುಮಂತನನ್ನು ಸಂಕಟಮೋಚನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಂಜನೇಯನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೋ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಜರಂಗಬಲಿಯ ಕೃಪೆ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನೇಕರು ಪ್ರತಿದಿನ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರದಂದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯಂದೂ ಬಜರಂಗಬಲಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ.
ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿದಿನ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇದನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಪಠಿಸಬೇಕೇ? ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸಬಹುದೇ? ಬನ್ನಿ, ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಣದ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸಲು ಯಾವ ದಿನ ಶುಭ?
ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತರು ಪ್ರತಿದಿನ ಇದನ್ನು ಪಠಿಸಬಹುದು. ಆದರೂ ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳವಾರವು ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಬಜರಂಗಬಲಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಶನಿದೇವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಂದರೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯಂದು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸುವುದೂ ಶುಭ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಪಠಿಸಿ
ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸಲು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ ಉತ್ತಮ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬಜರಂಗಬಲಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸಬಹುದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಲಗುವ ಮುನ್ನವೂ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸಬಹುದು
ದಿನವಿಡೀ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಪಠಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನವೂ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸಬಹುದು. ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಬಜರಂಗಬಲಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಭಯ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ದೂರವಾಗಿ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಣದ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳು
- ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ: ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸುವ ಮೊದಲು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ.
- ಹನುಮಂತನ ಎದುರು ಕುಳಿತು ಪಠಿಸಿ: ಬಜರಂಗಬಲಿಯ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ವಿಗ್ರಹದ ಮುಂದೆ ಆಸನವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪಠಿಸಿ.
- ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ: ಪಠಣ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಹನುಮಂತನ ಮುಂದೆ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ.
- ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತರಬೇಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನವನ್ನು ಪಠಣದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ.
- ಸರಿಯಾದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಠಿಸಿ: ಚಾಲೀಸಾದ ಚೌಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಆತುರದಿಂದ ಓದಬೇಡಿ. ಸರಿಯಾದ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಉಚ್ಚಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಠಿಸಿ.
- ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮಹತ್ವ: ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಹೂಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬಹುದು.
- ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಠಿಸಿ: ಪ್ರತಿದಿನ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸುವುದು ಶುಭ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ಪಠಿಸಬಹುದು.