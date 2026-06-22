ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹದೋಷಗಳಿವೆಯೇ? ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಒಂಬತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಸುವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಗ್ರಹ ದೋಷಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಬಹುದು. ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಹಸುವಿಗೆ ಯಾವ ಆಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ನೋಡೋಣ.
ಗ್ರಹ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಪರಿಹಾರ
ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಸುಪ್ತ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹಸು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿವಿಧ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳು ಹಸುವಿನ ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಹವು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಹಸುವಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿ. ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾವ ಗ್ರಹ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ಯಾವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವದ ಕೊರತೆ, ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಭಾನುವಾರದಂದು ಹಸುವಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗೋಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿ. ಇದು ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಂದ್ರ ದೋಷ ನಿವಾರಿಸಲು ನೆನೆಸಿದ ಅನ್ನ
ನೀವು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಖಿನ್ನತೆ, ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸೋಮವಾರದಂದು ನೆನೆಸಿದ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ನೀರು ಹಸುವಿಗೆ ನೀಡಿ. ಇದು ‘ಚಂದ್ರ ದೋಷ’ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ದೋಷ ನಿವಾರಿಸಲು ಕೆಂಪು ಬೇಳೆ
ನೀವು ಭಾರೀ ಸಾಲ, ಸಹೋದರರೊಂದಿಗಿನ ವಿವಾದಗಳು ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಹಸುವಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೆನೆಸಿದ ಕೆಂಪು ಬೇಳೆಯನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಬೇಕು. ಇದು ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಬುಧ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲು
ನೀವು ನಿರಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಬುಧವಾರದಂದು ಹಸುವಿಗೆ ಹಸಿರು ಮೇವು ಅಥವಾ ತಾಜಾ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನಿಸಿ. ಈ ಪರಿಹಾರವು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ತಕ್ಷಣವೇ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಗುರು ಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ
ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಅದೃಷ್ಟದ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಗುರುವಾರದಂದು ಹಸುವಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಹಚ್ಚಿದ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆಸಿದ ಕಡಲೆ ಬೇಳೆಯನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗುರು ಗ್ರಹದ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಅನ್ನ
ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಹಸುವಿಗೆ ಅನ್ನ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಜೋಳ ಅರ್ಪಿಸಿ.
ಶನಿ ದೋಷ ನಿವಾರಿಸಲು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದ ರೊಟ್ಟಿ
ಶನಿಯ ಸಾಡೆ ಸತಿ ಅಥವಾ ಧೈಯ ಮೊದಲಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಶನಿವಾರದಂದು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳಿನಿಂದ ಲೇಪಿತವಾದ ರೊಟ್ಟಿ ಹಸುವಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಶೀಘ್ರ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾಹು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬಾರ್ಲಿ ಗಂಜಿ
ಹಸುವಿಗೆ ಬಾರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಾರ್ಲಿ ಗಂಜಿ ತಿನ್ನಿಸುವುದು ಹಠಾತ್ ಅಪಘಾತಗಳು, ಗೊಂದಲದ ಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಭಯಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.
ಕೇತು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬಹುವರ್ಣದ ರೊಟ್ಟಿ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಗುಪ್ತ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯ ಸಾಧಿಸಲು, ಹಸುವಿಗೆ ಬಹುವರ್ಣದ ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಎಳ್ಳು ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿ. ಇದು ಕೇತುವಿನ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.