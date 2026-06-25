Gayatri Mantra: ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಮಂತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮೆಂಟಲ್ ಥೆರಪಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಥೆರಪಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.&nbsp;

ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೂಜೆ, ಆಚರಣೆ ಅಥವಾ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ವಿಭಿನ್ನ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರ ನೆನಪಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ದೇವರು ಸಂತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಇದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಜನರು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಎಂದು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಅದರ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

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ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವು ಕೇವಲ ಮಂತ್ರವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಥೆರಪಿ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಸಾಧನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಬಲ ಸೂತ್ರವು ಹೌದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವು ಕೇವಲ ಮಂತ್ರವಲ್ಲ, ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮಾನಸಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಒಂದು ರೂಪ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಭೂರ್ ಭುವಃ ಸ್ವಃ

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ತತ್ ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಂ

ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ

ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ

ಈ ಮಂತ್ರವು ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಮಂತ್ರ. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನು ಹರಡಲು ಈ ಮಂತ್ರ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕ, ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಿ, ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸದಾಚಾರದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಿ ಎಂದು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಂತ್ರವು ಭೌತಿಕ ಸುಖಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನು ಮೆಂಟಲ್ ಥೆರಪಿ ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?

ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ನಿಯಮಿತ ಪಠಣವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಂತ್ರದ ನಿಯಮಿತ ಪಠಣವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಪಠಿಸಿದಾಗ, ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

  • ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ನಿಯಮಿತ ಪಠಣವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ನಿಯಮಿತ ಪಠಣವು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವು ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವು ಮಾನಸಿಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.