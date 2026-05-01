ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 2028 ರ ಸಿಂಹಸ್ಥಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದ ಬಳಿ ಅಗೆಯುವಾಗ ಬೃಹತ್ ಶಿವಲಿಂಗ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ದೇವಾಲಯದ ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ನೆಲವನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಲು ಭಾರೀ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಶಿವಲಿಂಗ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಬೂತ್ ಬಳಿ ಉತ್ಖನನ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆಯುವಾಗ, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಹೋಲುವ ರಚನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ದೇವಾಲಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಆಶಿಶ್ ಫಲ್ವಾಡಿಯಾ ಅವರು ಇಡೀ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು. "ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಬೂತ್ ಬಳಿ ಅಗೆಯುವಾಗ ನಮಗೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇದೀಗ ಕೆಲಸ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಚೀನ ವಸ್ತುಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೇನು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗದ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ದೈವಿಕ ಪವಾಡ ಎನಗನುತ್ತದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ನೋಡಲು ಆಗಮಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು.
ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕ ಆಕಾಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಶಿವಲಿಂಗದ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇಂದು, ದೇವಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಬಳಿ 'ಭಸ್ಮ ಆರತಿ' ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಉತ್ಖನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇಂದು ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ನೋಡುವುದು ತುಂಬಾ ಶುಭ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ 'ಜಲ' ಅರ್ಪಿಸಿದೆವು." ಪ್ರಸ್ತುತ, ಆಡಳಿತವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯು ಶಿವಲಿಂಗದ ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆ.