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- ಬಂಪರ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಗತಿ: ಶುಕ್ರ-ಚಂದ್ರರಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ ‘ಈ’ 3 ರಾಶಿಗೆ ಸಂತೋಷ
ಬಂಪರ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಗತಿ: ಶುಕ್ರ-ಚಂದ್ರರಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ ‘ಈ’ 3 ರಾಶಿಗೆ ಸಂತೋಷ
ನವೆಂಬರ್ 15 2026 ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3:10 ಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರನು ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರದ ನಂತರ, ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನಗಳು ನವ ಪಂಚಮ ರಾಜ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ.
ನವ ಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ
ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನಗಳು ನವ ಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ನವ ಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ನವ ಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ನವ ಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕಳೆದುಹೋದ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನವ ಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಚಂದ್ರನು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಲಾಭಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು.