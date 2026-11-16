2026-27ರಲ್ಲಿ ಗುರು ಬದಲಾವಣೆ: ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ & ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ!
Guru Vakri 2026: ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ವಕ್ರಿಯಾಗುವ ಗುರು, ಜನವರಿ 25 ರಂದು ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಗ್ರಹ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಯಾವ ಐದು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
ಸಂಪತ್ತು, ಶಿಕ್ಷಣ, ವಿವಾಹ, ಸಂತಾನ, ಜ್ಞಾನ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರು ಭಗವಾನ್ ಸಂಪತ್ತು, ಶಿಕ್ಷಣ, ವಿವಾಹ, ಸಂತಾನ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಕಾರಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 2026 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಂದು ಗುರು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ವಕ್ರ ಚಲನೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಗುರು, 2027 ರ ಜನವರಿ 25 ರಂದು ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಂಬಲವೂ ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳು
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಹಣ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳು ಪರಿಚಯವಾಗಬಹುದು. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಮರಳುವಿಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ
ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಡ್ತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಾಗಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ.
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