ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳದ ಕೆಲಸ, ಸ್ಥಿರವಾದ ವೃತ್ತಿಜೀವನ… ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಕೆಲವರನ್ನು ಹೊಸ ಹಾದಿಯತ್ತ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ರಾಮ್ಯಾ ದೇವನಾಥನ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು.
ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳದ ಕೆಲಸ, ಸ್ಥಿರವಾದ ವೃತ್ತಿಜೀವನ… ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಕೆಲವರನ್ನು ಹೊಸ ಹಾದಿಯತ್ತ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ರಾಮ್ಯಾ ದೇವನಾಥನ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ (TCS) ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 18 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬದುಕಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಉದ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದರು. ಇಂದು ಅವರು ಆರಂಭಿಸಿದ 'ಮದ್ರಾಸ್ ಸಾರೀಸ್' (Madras Sarees) ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು ₹12 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ.
₹2 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಕನಸಿನ ಉದ್ಯಮ
ರಾಮ್ಯಾ ದೇವನಾಥನ್ ಅವರು 2021ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹2 ಲಕ್ಷ ಆರಂಭಿಕ ಬಂಡವಾಳದೊಂದಿಗೆ 'ಮದ್ರಾಸ್ ಸಾರೀಸ್' ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಔಷಧಿ, ದಿನಸಿ, ಆಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ರಾಮ್ಯಾ, ಸೀರೆಗಳನ್ನೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. "ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಔಷಧಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ದಿನಸಿ, ಆಹಾರದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಉದ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
10X10 ಅಡಿ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಸಾರೀಸ್ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 10X10 ಅಡಿ ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಯೊಂದರಿಂದಲೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಗ್ರಾಹಕರ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಸೀರೆಗಳ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದರು. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅದರ ಬಣ್ಣ, ವಿನ್ಯಾಸ, ಬಟ್ಟೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ರಾಮ್ಯಾ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಮುಖವಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಸ್ವತಃ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಅವುಗಳ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.
"ಜನರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಡಿಸಲು ನಾನೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಮುಖವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಟನ್ನಿಂದ ರೇಷ್ಮೆವರೆಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸೀರೆಗಳು
ಮದ್ರಾಸ್ ಸಾರೀಸ್ ತನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾಟನ್, ಲಿನಿನ್, ಸಿಲ್ಕ್ ಕಾಟನ್, ಖಾದಿ ಮತ್ತು ತಸ್ಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಸೀರೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೀರೆಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ತರುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು, ಆರ್ಡರ್ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಪಾವತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿತರಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಎದುರಿಸಿತು. ವ್ಯಾಪಾರ ಬೆಳೆದಂತೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಟೊಮೇಷನ್ಗೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಜಾಹೀರಾತಿಗಿಂತ ಗ್ರಾಹಕರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ
ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಹಕ ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲಕವೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಬೆಳೆಸಲಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೀರೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನೆರವಾಯಿತು ಎಂದು ರಾಮ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದರು.
ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರಂತೆ!
ಉದ್ಯಮದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ್ಯಾ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಿಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಸಂಭಾವ್ಯ ಉದ್ಯಮ ಪಾಲುದಾರ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರಂತೆ. "ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದರು" ಎಂದು ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ರಾಮ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಇಂತಹ ಅನುಭವಗಳು ಅವರ ಉದ್ಯಮದ ಹಾದಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬಂಡವಾಳದ ನೆರವಿಲ್ಲದೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ₹2 ಲಕ್ಷದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
₹12 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ₹22 ಕೋಟಿ ಗುರಿಯತ್ತ!
ದಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಲೀಡರ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದ ಪ್ರಕಾರ, ಮದ್ರಾಸ್ ಸಾರೀಸ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ₹12 ಕೋಟಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಆದಾಯ (ARR) ₹22 ಕೋಟಿ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ರಾಮ್ಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿಸಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಪಡೆದಿದ್ದ ರಾಮ್ಯಾ, ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ, ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಆರಂಭವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಂದು ತಂಡ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹೊಂದಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.
ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ, ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವಹಿವಾಟು ತಲುಪಿದ ರಾಮ್ಯಾ ದೇವನಾಥನ್ ಅವರ ಪಯಣ, ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸುವ ಕನಸು ಕಾಣುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.