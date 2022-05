Ranbir Kapoor ಯಿಂದ Tiger Shroff ವರೆಗೆ; ಈ ಯಂಗ್ ನಟರ ಕ್ರಶ್ Madhuri Dixit

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಧಕ್‌ ಧಕ್‌ ಗರ್ಲ್‌ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ (Madhuri Dixit) ಅವರಿಗೆ 55 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ 15 ಮೇ 1967 ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಮಾಧುರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲು 4 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯಿತು ತೇಜಾಬ್ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚಿದ ನಂತರ ಅವರು ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್‌ನಿಂದ (Shahid Kapoor) ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್‌ವರೆಗಿನ (Ranbir Kapoor) ಹಲವು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್‌ ನಟರು ಮಾಧುರಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಶ್‌ ಹೊಂದಿದ್ದರು.

2013 ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಯೇ ಜವಾನಿ ಹೈ ದೀವಾನಿಯಲ್ಲಿ, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಘಾಗ್ರಾ ಸಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಧುರಿ ಜೊತೆ ಸ್ಟೆಪ್‌ ಹಾಕಿದರು. ಆದರೆ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ 1999 ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದಾಗ, ರಣಬೀರ್‌ ಅವರು ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 17 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರು. "ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್, ಮದುವೆಯಾದಾಗ ನನಗೆ ಹಾರ್ಟ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್. ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಸೆಟ್‌ಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದವು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ನಟ.

ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ನಟಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿಯರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ರಷ್ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್, ಮಾಧುರಿ ನನ್ನ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನವರು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು

ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸಮ್‌ ನಟ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್‌ ಸಹ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್‌ಗೆ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಕ್ರಶ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರು ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Image: Official Instagram accounts of the actor(s)