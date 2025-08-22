‘ವಿಷ್ಣು ಅವರು ಈ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಬಾಜಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ..’
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಿಷ್ಣು ಮಂಚು (Vishnu Manchu) ಅವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪೌರಾಣಿಕ ಚಿತ್ರ 'ಕಣ್ಣಪ್ಪ' ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆರೆಕಂಡು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿತರಾಗಿರುವ ವಿಷ್ಣು ಮಂಚು, ಇದೀಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮನರಂಜನೆಯ ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ 'ಮೈಕ್ರೋಡ್ರಾಮಾ'ಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆ
'123Telugu' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಷ್ಣು ಮಂಚು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ, ಒಟ್ಟು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಡ್ರಾಮಾಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಂಟೆಂಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸುವ രീതി ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ, ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿತಿರುವ ವಿಷ್ಣು, ಮೊಬೈಲ್-ಕೇಂದ್ರಿತ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಬೃಹತ್ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಚಿತ್ರರಂಗದ ತಜ್ಞರೊಬ್ಬರು, "ವಿಷ್ಣು ಅವರು ಈ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಬಾಜಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ," ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು 'ಮೈಕ್ರೋಡ್ರಾಮಾ'?
ಮೈಕ್ರೋಡ್ರಾಮಾಗಳು ಚಿಕ್ಕ ನಿರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಅವಧಿ ಕೇವಲ 3 ರಿಂದ 7 ನಿಮಿಷಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀಲ್ಸ್ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಈ ಮೈಕ್ರೋಡ್ರಾಮಾಗಳು ವೃತ್ತಿಪರ ನಿರ್ದೇಶನ, ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುವ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಚಿಕೆಯೂ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಗಾಢವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ವೇಗ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದೇ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ.
'ಕಣ್ಣಪ್ಪ' ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸು
ವಿಷ್ಣು ಮಂಚು ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರ 'ಕಣ್ಣಪ್ಪ', ಶಿವನ ಪರಮ ಭಕ್ತನಾದ ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪನ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯಾಗಿ ಶಿವನಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಕಣ್ಣಪ್ಪನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಮಂಚು ಅಮೋಘವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್, ಪ್ರಭಾಸ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವರಂತಹ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳ ತಾರಾಗಣವಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸೇ ವಿಷ್ಣು ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.