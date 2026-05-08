ಬಾಸಿಲ್ ಜೋಸೆಫ್ ಜೊತೆ ಟೊವಿನೋ ಥಾಮಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ 'ಅತಿರಡಿ'. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಸಿಲ್ ಅವರು ಸಾಂಬೋಯ್ ಎಂಬ ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಟೊವಿನೋ ಅವರು ಶ್ರೀಕುಟ್ಟನ್ ವೆಳ್ಳಾಯಣಿ ಎಂಬ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. 'ಮಿನ್ನಲ್ ಮುರಳಿ' ಚಿತ್ರದ ಸಹ-ಲೇಖಕ ಅರುಣ್ ಅನಿರುದ್ಧನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಮೇ 14 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಸದ್ಯ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಟೊವಿನೋ ಥಾಮಸ್ ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳ ಒಂದು ಮಜವಾದ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಾಗ, "ನೀನೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಹೋಗಿ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊ" ಅಂತ ಟೀಚರ್ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಟೊವಿನೋ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೂ ಇದೆ, ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದೂ ಇದೆ. ಆಗ ಮೈಕ್ರೋ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆಯಬಹುದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಮಡಚಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇಟ್ಕೋತಿದ್ವಿ. ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕೂತಿದ್ದ ನಾವು ಮೂರು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತಲಾ ಐದೈದು ಚೀಟಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಾನು ಮತ್ತು ವಿಮಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ವಿ. ಶೆಹನಾಝ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ. ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಬಂದಿದ್ದವು. ನನಗಂತೂ ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು," ಎಂದು ಟೊವಿನೋ ಹೇಳಿದರು.
"ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅತ್ತ ಕೂತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರೂ ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದವನಿಗೆ ಚೀಟಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಕೂತಿದ್ದವನು 'ಅಯ್ಯೋ' ಅಂತ ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿದ್ರೂ, ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತರೆ ನಾನೇ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಒಳಗೆ ಚೀಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಿದ್ದೆ," ಎಂದರು.
"ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಯಾರೋ ಮುಟ್ಟಿದ ಹಾಗಾಯ್ತು. ನೋಡಿದ್ರೆ, ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟೀಚರ್ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಟಾಮ್ ಅಂಡ್ ಜೆರ್ರಿ ತರ ನಾಲ್ಕು ಡೆಸ್ಕ್ ದಾಟಿ ಬಂದಿದ್ದ. ನಾನೂ ಚೀಟಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅವನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಟೆನ್ಶನ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಸೆಂಟ್ ಹುಡುಗ ಅನ್ನೋ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಗಾಬರಿ ನೋಡಿ, ಟೀಚರ್ಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಪಾಪ ಬಂತು. ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರೇ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು," ಎಂದು ಟೊವಿನೋ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
"ಬರೆಯೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ, ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಬರೆಯೋಕೆ ಪೇಜ್ ತಿರುಗಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ನೋಡಿ 'ಬಿಟ್'. ತಕ್ಷಣ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಆಗ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಸ್ಟೈಲ್ಗಾಗಿ ರೋಸರಿ ಹಾಕೋತಿದ್ದೆ. 'ನೀನೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಹುದಾ?' ಅಂತ ಟೀಚರ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು 'ಸಾರಿ, ತಪ್ಪಾಯ್ತು' ಅಂದೆ. ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ ಬಂತು.
ಬಿಟ್ ಕೊಡಿ ಟೀಚರ್!
'ಇದನ್ನು ನೀನು ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆಯಲ್ಲಿ (confession) ಹೇಳಬೇಕು' ಅಂದ್ರು. ನಾನು 'ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೀನಿ' ಅಂದೆ. 'ಸರಿ, ಹೋಗಿ ಬಾಕಿ ಇರೋದನ್ನು ಬರಿ' ಅಂದ್ರು. ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ನಾನು ವಾಪಸ್ ತಿರುಗಿ 'ಟೀಚರ್, ಆ ಬಿಟ್ ಕೊಡಿ' ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ, ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟರು. ಅದಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯಲಿ ಹೇಳಿ? ಆದರೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರು," ಎಂದು ಟೊವಿನೋ ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು. ಮೂವಿಮ್ಯಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.