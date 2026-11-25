ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಟಾಪ್ 10 ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಹೀರೋಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಉದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಇವರು ಗಳಿಸಿದ ಅಂದಾಜು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.25): ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಟರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಉದ್ಯಮ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕವೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಬಾಹುಬಲಿ’, ‘RRR’, ‘KGF’ ಹಾಗೂ ‘ಪುಷ್ಪ’ದಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೌತ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
2026ರ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಅಂದಾಜು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಹೀರೋಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ನಟ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು ₹5,000 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಪ್ 10 ಶ್ರೀಮಂತ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೀರೋಗಳು
1. ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ – ₹5,000 ಕೋಟಿ
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕಿಂಗ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ಅಂದಾಜು ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು ₹5,000 ಕೋಟಿ. ಸಿನಿಮಾ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಗಳೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ – ₹1,700 ಕೋಟಿ
ತೆಲುಗು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಎಂದರೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನ. ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು ₹1,700 ಕೋಟಿ. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಂಭಾವನೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅವರ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ.
3. ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ – ₹1,650 ಕೋಟಿ
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ವಿಕ್ಟರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಉದ್ಯಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೂ ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 2026ರ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು ₹1,650 ಕೋಟಿ.
4. ರಾಮ್ ಚರಣ್ – ₹1,400 ಕೋಟಿ
ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ‘RRR’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುರುತನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ನಟರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಅಂದಾಜು ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು ₹1,400 ಕೋಟಿ.
5. ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ – ₹571 ಕೋಟಿ
ಯಂಗ್ ಟೈಗರ್ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ಅವರ ನಟನೆಯ ಹಾಗೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. ‘RRR’ ಸಿನಿಮಾದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 2026ರ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು ₹571 ಕೋಟಿ.
6. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ – ₹460 ಕೋಟಿ
ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ‘ಪುಷ್ಪ’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಗೂ ನಟನೆಯು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕ್ರೇಜ್ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. 2026ರ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಅಂದಾಜು ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು ₹460 ಕೋಟಿ.
7. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ – ₹450 ಕೋಟಿ
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಿನಿಮಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು ₹450 ಕೋಟಿ.
8. ವಿಜಯ್ – ₹450 ಕೋಟಿ
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶವೂ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕುತೂಹಲಕರವಾಗಿಸಿದೆ. 2026ರ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಅಂದಾಜು ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು ₹450 ಕೋಟಿ.
9. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ – ₹430 ಕೋಟಿ
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್, ಸಂಭಾಷಣೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು ₹430 ಕೋಟಿ.
10. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು – ₹273 ಕೋಟಿ
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಇದೆ. 2026ರ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಅಂದಾಜು ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು ₹273 ಕೋಟಿ.
ಸಿನಿಮಾ ಸಂಭಾವನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಉದ್ಯಮವೂ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೂಲ
ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನಟರ ಸಂಪತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಂಭಾವನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಕುಟುಂಬದ ಉದ್ಯಮಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ ವ್ಯವಹಾರ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಅಂದಾಜುಗಳು ಮೂಲ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.