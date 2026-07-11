ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರು ಮಹಾನಟಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹಾಡುವುದನ್ನು ಏಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು? ಪಿ. ಸುಶೀಲಾ, ಸಾವಿತ್ರಿ ಮತ್ತು ಜಾನಕಿ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಜಾನಕಿ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರು 'ಮಹಾನಟಿ' ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಏಕೆ ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು ಗೊತ್ತಾ? ಸಾವಿತ್ರಿ ಮತ್ತು ಜಾನಕಿ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಆ ಮುಸುಕಿನ ಗುದ್ದಾಟದ ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸಾವಿತ್ರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಾನಕಿ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಸರವಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು? ಮಹಾನಟಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯರೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ನಟನೆಗೆ ಈ ಕಾಲದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
'ಮಹಾನಟಿ' ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ್ಮೇಲಂತೂ ಇವತ್ತಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೂ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ, ನಟನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಾವಿತ್ರಿ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳು, ನೋವು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕದವರಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಮಹಾನಟಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಆದರೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಗಾಯಕಿ ಜಾನಕಿ ಮಾತ್ರ 'ನಾನು ಸಾವಿತ್ರಿಗೆ ಹಾಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅವರು ಇದೇ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದರು.
ಆ ಕಾಲದ ಸ್ಟಾರ್ ಗಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಅಂಜಲಿ, ಸಾವಿತ್ರಿ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈ ಕಾಲದ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳವರೆಗೆ, ಹೀಗೆ ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳ ನಟಿಯರಿಗೆ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನಕಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಶೀಲಾ ಕೂಡ ಮೂರು ತಲೆಮಾರಿನ ನಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಹಾಡಿ ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನಕಿ ಅವರು ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾನಕಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದರೂ, ಆ ಭಾಷೆಯವರು 'ಜಾನಕಿ ನಮ್ಮವರು' ಎನ್ನುವಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಟಾರ್ ಗಾಯಕರು ಜಾನಕಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಗೀತ ದೇವತೆಯಂತೆ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 20 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಜಾನಕಮ್ಮ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, 'ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಡುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಸಾವಿತ್ರಿಗೆ ಹಾಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?
ಜಾನಕಿ ಅವರು ಹಲವು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದು ಪಿ. ಲೀಲಾ. 'ಮಾಯಾ ಬಜಾರ್', 'ಮಿಸ್ಸಮ್ಮ'ನಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಲಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ನಂತರ, ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರು ಪಿ. ಸುಶೀಲಾ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. 'ನನ್ನ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಸುಶೀಲಾ ಅವರೇ ಹಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಸಾವಿತ್ರಿ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಒಮ್ಮೆ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜಾನಕಿ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಹಾಡು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಬೇಡವೆಂದು ಮತ್ತೆ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಅವರಿಂದ ರೀ-ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡ ಜಾನಕಿ, ಅಂದಿನಿಂದ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಬಾರದೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಜಾನಕಿ ಅವರೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜಾನಕಿ ಹೇಳಿದ್ದು
'ಸಾವಿತ್ರಿಗೆ ಸುಶೀಲಾ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟ. ಅವರ ನಟನೆಗೆ ಸುಶೀಲಾ ಧ್ವನಿಯೇ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೇ ನಾನು ಹಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೂ ಅವರು ಒಪ್ಪುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 'ನೀಲಿಲ ಪಾಡೇದ ದೇವ' ಹಾಡನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಅದನ್ನು ಹಾಡಲು ಒಪ್ಪದೆ 3 ತಿಂಗಳು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಕೊನೆಗೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು 'ಆ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ನಟಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಹಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರೇ ನಟಿಸಿದ್ದರು' ಎಂದು ಜಾನಕಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.