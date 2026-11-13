ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಧರ್ಮನ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಪೋತಿನೇನಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಪರಿಚಯದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಕಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಟಾಲಿವುಡ್ ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಪೋತಿನೇನಿ ಹಾಗೂ ಲೋಕನಾಯಕ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೇಗಿರಬಹುದು? ಸದ್ಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹದ್ದೇ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ‘ಧರ್ಮನ್’. ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾದಿಂದ ಇದೀಗ ಭರ್ಜರಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಚಿತ್ರತಂಡ ರಾಮ್ ಪೋತಿನೇನಿ ಅವರ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಾತ್ರದ ಪರಿಚಯದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
‘ಧರ್ಮನ್’ನಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಪೋತಿನೇನಿ ಮಾಸ್ ಅವತಾರ!
“ರಾ.. ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್.. ಪವರ್.. ಓವರ್ಲೋಡೆಡ್” ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಪೋತಿನೇನಿ ಸಖತ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಖಡಕ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ‘ಇಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಶಂಕರ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಸ್ ಅವತಾರವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತಿರುವ ಈ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಾಮ್ ಪೋತಿನೇನಿ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಅಳಿಯನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.
ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಅಶ್ವತ್ ಮಾರಿಮುತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ
‘ಧರ್ಮನ್’ ಚಿತ್ರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಲು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಇದರ ತಾರಾಬಳಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ. ಖ್ಯಾತ ನಟ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಹಾಗೂ ಆರ್. ಮಹೇಂದ್ರನ್ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕಮಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
‘ಓ ಮೈ ಕಡವುಲೇ’ ಮತ್ತು ‘ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್’ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಅಶ್ವತ್ ಮಾರಿಮುತ್ತು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ವೈದ್ಯರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಅವರ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ರಾಶಿ ಖನ್ನಾ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ರಾಮ್ ಪೋತಿನೇನಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವೂ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರಲಿದೆ.
‘ಜೈಲರ್ 2’ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ‘ಧರ್ಮನ್’ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿರುವ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಇದೀಗ ‘ಧರ್ಮನ್’ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಜೈಲರ್’ ಮೊದಲ ಭಾಗ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗದ ಮೇಲೂ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದೀಗ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ರಾಮ್ ಪೋತಿನೇನಿ ಅವರ ಮಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಲ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ‘ಧರ್ಮನ್’ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆದರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಯೋಜಿಸಿದೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ರಾಮ್ ಪೋತಿನೇನಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮೋಡಿ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.