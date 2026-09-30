‘ಕರ್ಮಖ್ಯ’ ಮಿಸ್ಟರಿ ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ OTTಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬದುಕಿಸಲು ನಡೆಯುವ ಕ್ಷುದ್ರಪೂಜೆ, ನರಬಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುವ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಗಳೇ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಕಥಾವಸ್ತು.
ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರರ್, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಕ್ರೇಜ್ನೇ ಬೇರೆ. ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣದ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಟಿಟಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ತೆಲುಗಿನ ಮಿಸ್ಟರಿ ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ಕರ್ಮಖ್ಯ’ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ, ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಹಾಗೂ ನರಬಲಿಯ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಒಬ್ಬರೇ ನೋಡಲು ಕುಳಿತರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿವೆ.
ಸತ್ತವನನ್ನು ಬದುಕಿಸಲು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಘೋರ ಕರ್ಮಕಾಂಡ!
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೇ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ಕರ್ಮಕಾಂಡ. ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬದುಕಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಕ್ಷುದ್ರಪೂಜೆ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಬಲಿಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನವೇ ಮಂತ್ರವಾದಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಭಯಾನಕ ಕಥೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತೆಯರು.. ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಸಲಿ ಆಟ!
ಕಥೆ ನಂತರ ವುಮೆನ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತೆಯರತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆಕೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಯನ್ನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಆಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಬಳಿಕ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳು ಇಡೀ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿಬಿಡುತ್ತವೆ.
ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ ಆಕೆಯನ್ನು ನರಬಲಿ ನೀಡಲು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಯುವತಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ, ಭಯಾನಕ ಕರ್ಮಕಾಂಡವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಪೂಜೆಯ ಉದ್ದೇಶವೇನು? ಆ ಯುವತಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕಾದರೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲೇಬೇಕು.
ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಪ್ಪೆ.. ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭರ್ಜರಿ ಟ್ರೆಂಡ್!
ಸದ್ಯ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಮಿಸ್ಟರಿ ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಹೆಸರು ‘ಕರ್ಮಖ್ಯ’. ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ‘ಅದಿರೇ ಅಭಿ’ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಅಭಿನಯ್ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಮೈರಾ, ಸಮುದ್ರಖನಿ, ಅಭಿರಾಮಿ, ಆನಂದ್, ಶರಣ್ಯ ಪ್ರದೀಪ್, ಮಧುನಂದನ್, ವೈಷ್ಣವ್, ಧನರಾಜ್, ರಾಘವ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಗಡ್ಡಂ ನವೀನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ JioHotstarನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ‘ಕರ್ಮಖ್ಯ’, ಹಾರರ್ ಹಾಗೂ ಮಿಸ್ಟರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ನರಬಲಿ, ಕ್ಷುದ್ರಪೂಜೆ, ಮಿಸ್ಟರಿ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ ತಿರುವುಗಳ ಕಥೆ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ‘ಕರ್ಮಖ್ಯ’ ಸದ್ಯದ OTT ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲೊಂದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸಿನಿಮಾ.