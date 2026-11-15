ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಬೋಯಪಾಟಿ ಶ್ರೀನು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದು, ಗೀತಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಈ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. 'ಸರೈನೋಡು' ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ್ದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಬೋಯಪಾಟಿ ಶ್ರೀನು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲಿರುವುದು ಮಾಮೂಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥಾಹಂದರದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರವಂತೆ!
ಬೋಯಪಾಟಿ ಶ್ರೀನು ಹೇಳಿದ ಕಥೆ ಬನ್ನಿಗೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆದರೆ, ಇದು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೊದಲ ಪೌರಾಣಿಕ ಸಿನಿಮಾವಾಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಬನ್ನಿ, ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.
ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಲಿರುವ ಹಿಟ್ ಜೋಡಿ
2016ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಸರೈನೋಡು' ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಬೋಯಪಾಟಿ ಶ್ರೀನು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಮಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಪಂಚಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಭರ್ಜರಿ ಫೈಟ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದ ಬಳಿಕ ಈ ಹಿಟ್ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಬೋಯಪಾಟಿ ತಮ್ಮ ಎಂದಿನ ಮಾಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸತನ ಬನ್ನಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಅವರು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಪೌರಾಣಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯೂ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಆ ಅವಕಾಶ ಬೋಯಪಾಟಿ ಶ್ರೀನು ಪಾಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಗೀತಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ನಿಂದ ಅದ್ಧೂರಿ ನಿರ್ಮಾಣ?
ಈ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ತಂದೆ, ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಗೀತಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 'ಸರೈನೋಡು' ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ಇದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅದೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಸೆಟ್ಗಳು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭರ್ಜರಿ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್, ತಾರಾಗಣ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಹೊರಬರಬೇಕಿದೆ.
ಅಟ್ಲೀ, ಲೋಕೇಶ್ ಬಳಿಕ ಬೋಯಪಾಟಿ ಸಿನಿಮಾ!
ಸದ್ಯ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸಾಲು ಸಾಲು ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ಲೀ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಕಾ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ಬಳಿಕ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಗರಾಜ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಬೋಯಪಾಟಿ ಶ್ರೀನು ನಿರ್ದೇಶನದ ಪೌರಾಣಿಕ ಚಿತ್ರ ಸೆಟ್ಟೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರಂತಹ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಬೋಯಪಾಟಿ ಶ್ರೀನು ಅವರಂತಹ ಮಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೈಜೋಡಿಸಿದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ಸದ್ದು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸುದ್ದಿ ನಿಜವಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಖಂಡಿತಾ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಲಿದೆ!