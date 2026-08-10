ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡುವಾಗ ಮಾಡಿದ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪನ್ನು 'ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು' ಎಂದು ಕರೆದು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ ನಂತರ, ಬಿಗ್ ಬಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಬಿಗ್‌ಬಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್‌ಗೆ ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ನಂಬರ್ (ಸಂಖ್ಯೆ) ನೀಡುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಹವ್ಯಾಸವಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಟ್ವೀಟ್‌ಗೂ ಅವರು 'T' ಸರಣಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು (Huge Error) ಎಂದು ಕರೆದಿರುವ ಬಿಗ್ ಬಿ, ಈಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಏನಿದು ನಂಬರ್ ಎಡವಟ್ಟು?

ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ T 5817 ರ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ T 5718 ಎಂದು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕ್ರಮ ತಪ್ಪಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ತಿದ್ದಿದ ಮೇಲೆ, ಅಮಿತಾಭ್ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ, ನನ್ನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ.. 5817 ರ ನಂತರ 5818, 5819, 5820 ಎಂದು ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ತಿದ್ದಿದ ಇಎಫ್ (EF) ಸುನಿಲ್‌ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಚಲೋ ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು!

ಬಿಗ್ ಬಿ ಅವರ ಈ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹಾಸ್ಯದ ಹೊಳೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನೀಟ್ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹೋಲಿಸಿರುವ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸಖತ್ ಆಗಿ ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರ ನೀವು ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ನಂಬರ್ ಲೀಕ್ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ! ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, ದೋ ಔರ್ ದೋ ಪಾಂಚ್ (1980ರ ಸಿನಿಮಾ) ನಂತರ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ತಪ್ಪು ಇದು ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಯಾರು ಈ ಇಎಫ್ ಸುನಿಲ್?

ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ 'ಇಎಫ್' (Extended Family - ವಿಸ್ತರಿತ ಕುಟುಂಬ) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸುನಿಲ್ ಎಂಬುವವರು ಸೂರತ್ ಮೂಲದ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಿಗ್ ಬಿ ಅವರ ಕಟ್ಟಾ ಅಭಿಮಾನಿ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಭ್ ದಂಪತಿಯ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದ ಇವರು, ಬಿಗ್ ಬಿ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ತಪ್ಪನ್ನು ಅಮಿತಾಭ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 81ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಿಸ್ತು ಪಾಲಿಸುವ ಅಮಿತಾಭ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗೆ ಅನೇಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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