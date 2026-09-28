2006ರಲ್ಲಿ ಟೆನ್ನಿಸ್ ತಾರೆ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರನ್ನು ಹೋಲುವ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ 12 ನಿಮಿಷಗಳ ಎಂಎಂಎಸ್ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಈ ನಕಲಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೆಲವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಹಣ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದವು.
ಮುಂಬೈ (ಸೆ.28): ಇಂದಿನ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯುಗಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಅಂದರೆ 2006ರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಟೆನ್ನಿಸ್ ತಾರೆ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ (Sania Mirza) ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದ 'ಎಂಎಂಎಸ್' (MMS) ಕ್ಲಿಪ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಂಚಲನವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. 2006ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದ್ದ ಈ ಶಂಕಿತ ವಿಡಿಯೋದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
12 ನಿಮಿಷಗಳ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು?
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ 12 ನಿಮಿಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ವೀಡಿಯೊ ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡ ಹೊಸ ವರ್ಷದ "ಉಡುಗೊರೆ" (Gift) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಟೆನ್ನಿಸ್ ತಾರೆ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಹೋಲುವ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ (Wooded area) ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪುರಾವೆಗಳು ಅಥವಾ ದೃಢೀಕರಣಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ.
ಮಹಿಳೆಯ ಗುರುತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಡಿದ್ದ ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳು
ಈ ಎಂಎಂಎಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯ ಗುರುತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ತೀವ್ರ ಅನುಮಾನಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು. ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಧರಿಸಿದ್ದ ಮೂಗುತಿ ಮತ್ತು ಉಡುಪುಗಳು ಸಾನಿಯಾ ಅವರ ಶೈಲಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತಾದರೂ, ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಎದ್ದುಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರ ಸರಿಯಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾಗುಣಿತದ ಬದಲಾಗಿ "Sania Mirsa" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ವೀಡಿಯೊದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ವಾಹಿನಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರ ಲೋಗೋ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.
ಕೆಲವು ವೀಕ್ಷಕರು 12 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಟೌಟ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರನ್ನೇ ಹೋಲುವ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಹಣಗಳಿಕೆಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗಿದ್ದ ನಕಲಿ ವಿಡಿಯೋ
ಈ ಕ್ಲಿಪ್ 2006ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ವೈರಲ್ ಆಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆಗೆ ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿತು. ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಎಂಎಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದವು.
ಇದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕೆಲವು ಆನ್ಲೈನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಈ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಎಂಎಂಎಸ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮ "ಪ್ರೀಮಿಯಂ" ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 30 ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ (ಆ ಕಾಲದ ಭಾರತೀಯ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 950 ರಿಂದ 1,400 ರೂಪಾಯಿ) ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಹೆಸರಿನ ವದಂತಿಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಧನಸಂಗ್ರಹದ ತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಲ್ಲವು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿತ್ತು.
ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಗ್ಲೋಬೋಸ್ಪೋರ್ಟ್' ನೀಡಿದ್ದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಈ ವಿವಾದ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರ ಕ್ರೀಡಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಗ್ಲೋಬೋಸ್ಪೋರ್ಟ್' (Globosport) ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ತಮಗೆ ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು. ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
2006ರ ಈ ಘಟನೆಯು ಆರಂಭಿಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯುಗದ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು ಹೋಲುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಆಧಾರರಹಿತ ವದಂತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತೇಜೋವಧೆ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹಂಗಾಮಾ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಎಂಎಂಎಸ್ ಪ್ರಕರಣ ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.