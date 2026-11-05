ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಅದ್ಭುತ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲಾರ್ಧ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.05): ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು (ನವೆಂಬರ್ 5, 2026) ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ, ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ರವಿ ದುಬೆ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ ಅದ್ಭುತ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ (VFX), ಭವ್ಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಹಲವರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ‘ವಿಜುವಲ್ ಟ್ರೀಟ್’ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮೊದಲಾರ್ಧ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
‘ರಾಮಾಯಣ’ X Review: ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಚಿತ್ರದ ಮಧ್ಯಂತರದವರೆಗಿನ ಭಾಗವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಹಲವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ‘ವಿಜುವಲ್ ಟ್ರೀಟ್’ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಅದ್ಭುತ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆಯೆಂದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನೂ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಅಸುರರು ಮತ್ತು ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದ ಚಿತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. “ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಸುರರನ್ನು ಶೋಷಿತರು ಎಂಬಂತೆ ಮತ್ತು ರಾವಣನನ್ನು ಅವರ ರಕ್ಷಕನಂತೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆತನಲ್ಲಿರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ” ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲಾರ್ಧವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, “ಅದ್ಭುತ ಮೊದಲಾರ್ಧ. ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ 3D ದೃಶ್ಯಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿವೆ” ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧ್ಯಂತರದ ದೃಶ್ಯವೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. “ಮಧ್ಯಂತರದವರೆಗೆ ಚಿತ್ರದ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಕೆಲವು ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬದಂತಿವೆ. ಕಥೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಂತರದ ಭಾಗ ಭಾವುಕವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಮೊದಲಾರ್ಧ ನಿಧಾನ, ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ಅದ್ಭುತ’
ಪೂರ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಮೊದಲಾರ್ಧ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದರೂ, ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿನ ವಿವರವಾದ ಚಿತ್ರಣ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯಗಳು ಆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
“ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಾರ್ಧ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲೇಬೇಕು, ನೋಡಿದರೆ ಖಂಡಿತಾ ನಿರಾಸೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಚಿತ್ರದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ‘ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್’ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
“ಚಿತ್ರ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ನೀಡಿತು. 3D ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅವು ಕಥೆಯ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಚಿತ್ರದ ವೇಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಆರಂಭದ ದೃಶ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲಾರ್ಧ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ವೇಗ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಎಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದೃಶ್ಯ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ!
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದೃಶ್ಯವೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಡಿ, ಕೊನೆಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಎಂದು ಹಲವರು ಇತರರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. “ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೈನವಿರೇಳಿಸುತ್ತದೆ!” ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ರಾಮಾಯಣ’
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಡಿಎನ್ಇಜಿ (DNEG) ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರವಿ ದುಬೆ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 5, 2026ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.