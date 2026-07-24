ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಕಾರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿರಬಹುದು ಎಂದು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ನಟನೆಯ ಈ ಚಿತ್ರದ ಹೊಸ ಟ್ರೈಲರ್ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ರಾಮಾಯಣ' (Ramayana Movie Trailer) ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಜುಲೈ 24 ರಂದು ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೋ ಕಾಮಿಕ್-ಕಾನ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಅನ್ನು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ.
ಟ್ರೈಲರ್ ಮುಂದೂಡಿಕೆಗೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣವೇನು?
ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಮುಂದೂಡಲು ಅವರು ನೀಡಿದ ಕಾರಣ 'ಜಾಗತಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ'. ಹೌದು, 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಈಗ 'ಸೋನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್' ಜೊತೆಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಟ್ರೈಲರ್ ಅನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಜೆಪಿ (CJP) ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಎಫೆಕ್ಟ್?
ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕಾರಣ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಸದ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ತಡವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ದೇಶದ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚಿತ್ರತಂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಲಾಂಚ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಟ್ರೈಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ
ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿ (CBFC) ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ಗೆ 'U' ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ ಎರಡು ಆವೃತ್ತಿಯ ಟ್ರೈಲರ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಒಂದು 4 ನಿಮಿಷ 15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಟ್ರೈಲರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗಾಗಿ 4 ನಿಮಿಷದ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ 'ರಾಮ' ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಶ್ರೀರಾಮನ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗ ದೀಪಾವಳಿ 2026ಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಕಂಡರೆ, ಎರಡನೇ ಭಾಗ 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾವಣನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲೂ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಖಚಿತ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಟ್ರೈಲರ್ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಕಾದು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.