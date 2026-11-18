1991ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕನ್ನಡದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ರಾಮಾಚಾರಿ’ ಇಂದಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮೊದಲು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದವರು ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅಲ್ಲ, ತಮಿಳಿನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಖುಷ್ಬೂ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
1991ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕನ್ನಡದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ರಾಮಾಚಾರಿ’ ಇಂದಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ವಿ. ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ಕನಸಿನ ರಾಣಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಜೋಡಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮೊದಲು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದವರು ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅಲ್ಲ, ತಮಿಳಿನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಖುಷ್ಬೂ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಹೌದು, ತಮಿಳಿನ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ಚಿನ್ನ ತಂಬಿ’ಯ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿದ್ದ ‘ರಾಮಾಚಾರಿ’ಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಖುಷ್ಬೂ ಅವರನ್ನೇ ನಾಯಕಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಒಲಿಯಿತು.
ಖುಷ್ಬೂ ಬದಲು ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೇಕೆ?
ತಮಿಳಿನ ಮೂಲ ಸಿನಿಮಾ ‘ಚಿನ್ನ ತಂಬಿ’ಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಖುಷ್ಬೂ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದರು. ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ‘ರಣಧೀರ’, ‘ಅಂಜದ ಗಂಡು’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ‘ರಾಮಾಚಾರಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಜೋಡಿ ಒಂದಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು.
ಆದರೆ ಆ ವೇಳೆಗೆ ಖುಷ್ಬೂ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ‘ಚಿನ್ನ ತಂಬಿ’ ಚಿತ್ರದ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ರಿಮೇಕ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಬೇರೆ ನಾಯಕಿಯ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿತು.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ‘ನಂಜುಂಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ’, ‘ಗಜಪತಿ ಗರ್ವಭಂಗ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಸತತ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸೆಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.
ತೆರೆಮೇಲೆ ನಟಿಸದಿದ್ದರೂ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನೆರವಾದ ಖುಷ್ಬೂ
‘ರಾಮಾಚಾರಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಖುಷ್ಬೂ ನಟಿಸದಿದ್ದರೂ, ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದರ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಿದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಕಥೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ತಮ್ಮ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ‘ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೇಳೆ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಣಕಾಸಿನ ಒತ್ತಡ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದರ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು.
ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿತ ಖುಷ್ಬೂ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಸುಮಾರು 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ‘ಚಿನ್ನ ತಂಬಿ’ ಚಿತ್ರದ ರಿಮೇಕ್ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೂಲ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ‘ರಾಮಾಚಾರಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ದಾರಿ ಸುಗಮವಾಯಿತು.
ರವಿಚಂದ್ರನ್-ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಜೋಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು
ಹೀಗೆ ಖುಷ್ಬೂ ನಾಯಕಿಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಕೊನೆಗೆ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಪಾಲಾಯಿತು. ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಜೋಡಿಯ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. 1991ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ‘ರಾಮಾಚಾರಿ’ ದೊಡ್ಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಚೇತರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದಾಯಿತು.