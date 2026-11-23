ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳು, ಅವಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳಿವೆ. ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳು, ಅವಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳಿವೆ. ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್, ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಮ್ಯಾನರಿಸಂ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು 1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿಯಂತೆ.
6 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಜನಿಕಾಂತ್
ಒಂದು ದಿನ ನಿರ್ಮಾಪಕರೊಬ್ಬರು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾತ್ರವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ರಜನಿಕಾಂತ್ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದು 6 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿತ್ತು. ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಬರಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಮುಂಗಡವಾಗಿ 1 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹಣವನ್ನು ಮರುದಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಮರುದಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಟೈಲರ್ ಜೊತೆ ಬಂದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಅಳತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಾತ್ರ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕೇಳಿದಾಗ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿ ಮರುದಿನ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವೇಳೆಗೆ ಹಣ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನವೇ ಅವಮಾನಿಸಿದ ನಿರ್ಮಾಪಕ
ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಾರು ಬರುವುದು ತಡವಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಸುಮಾರು 8.45ಕ್ಕೆ ಕಾರು ಬಂದು ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮಾತ್ರ ತಮಗೆ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದ 1 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮುಂಗಡ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿಳಿದರು. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾತನಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
'ಏನಯ್ಯಾ, ನೀನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದನಾ? ಒಂದೆರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆಯಾ? ಮೇಕಪ್ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ನಿನಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾ? ನಿನಗೆ ಪಾತ್ರವೂ ಇಲ್ಲ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು' ಎಂದು ಅವಮಾನಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಕಾರು ಕೇಳಿದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೂ ಕಾರು ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. 'ನೀನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ಕಾರು ಬೇಕಾ? ಅದಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು. ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು' ಎಂದು ಎಲ್ಲರ ಎದುರೇ ಅವಮಾನಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೀವ್ರ ನೋವಾದರೂ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಿಂದ ಮನೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಹೊರಟರು.
ತಮ್ಮದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರಾ ರಜನಿಕಾಂತ್?
ಸ್ಟುಡಿಯೋದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ '16 ವಯತಿನಿಲೆ' ಸಿನಿಮಾದ ಎರಡನೇ ವಾರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕಾಣಿಸಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಡೈಲಾಗ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಂದ ಇಂತಹ ಅವಮಾನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರಗೊಂಡರು.
ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಜನರು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಅದೇ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ನಟನೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಎಂಬ ನೋವು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಕಾಡಿತ್ತು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಅವರು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು. ಯಾವ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಅವಮಾನವಾಗಿತ್ತೋ, ಅದೇ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ದಿನ ತಾವೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಪಣತೊಟ್ಟರು.
ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಫಿಯಟ್ ಕಾರಿನ ಮಾಲೀಕರಾದ ರಜನಿ
ಅವಮಾನವಾದ ಕೇವಲ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಜೀವನ ಬದಲಾಗಿತ್ತು. ಎವಿಎಂ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ಅವರ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಫಿಯಟ್ ಕಾರನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ 4.25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸಿದರು. ಅದು ಅವರ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ಕಾರು.
ಕಾರಿಗೆ ಚಾಲಕನನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಅವರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಾಲಕ ಬೇಡ, ವಿದೇಶಿ ಕಾರು ಓಡಿಸಲು ವಿದೇಶಿ ಚಾಲಕನೇ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆಗ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಚಾಲಕರಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಬೆಲ್ಟ್, ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡಿಸಿದ್ದರು. ಮರುದಿನ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಕಾರಿನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು, 'ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್' ಎಂದು ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ಹಿಂಬದಿ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ತೆರಳಿದರು.
ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತಮ್ಮ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದರೋ, ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಫಿಯಟ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಳಿದರು. ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿದು ತಮ್ಮದೇ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಾ ನಿಂತರು. ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗುರು ಕೆ. ಬಾಲಚಂದರ್ ಅವರ ಕವಿತಾಲಯ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿದರು. ತಾವು ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಬಾಲಚಂದರ್ ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಾರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದರು.
ಯಾರಾದರೂ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸುವ ಬದಲು, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕವೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಸಿಗುವ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ. ಇಂದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿರುವ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಹಂಕಾರ ತೋರಿಸದೆ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರೀತಿಯೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.