'ಕಸಬ' ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಡೆದ ವಿವಾದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಲನ ನಟಿ ಪಾರ್ವತಿ ತಿರುವೊತ್ತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದರೂ, ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಡವಾದ ಕಾರಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರಿ ಹೋಯಿತು ಎಂದು ಪಾರ್ವತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ನಟಿ ಪಾರ್ವತಿ ತಿರುವೊತ್ತು. 'ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲಬಸ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು, ಇಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ವರೆಗೂ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಪಾರ್ವತಿ ಅವರು ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ನಟನೆಯ 'ಕಸಬ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪಾರ್ವತಿ ತಿರುವೊತ್ತು ಇದೀಗ ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ತಾನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ತಾನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ತನಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಆ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಸರ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆವು. ಅವರು ತುಂಬಾ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಜನ ಹಾಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. 'ನೀವು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಜನ ಸುಮ್ಮನಿಲ್ಲ.
ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ' ಅಂತ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತಡವಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಕೈಮೀರಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯವಾಗಿತ್ತು. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲೂ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದವು. ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು," ಎಂದು ಪಾರ್ವತಿ ತಿರುವೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಆ ವಿವಾದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಾನು ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಗಲು ಶುರುಮಾಡಿದರು. ಅದು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಬದಲು ಕೂಗಾಟ ಕೇಳಿಬಂದಾಗ ನನ್ನ ನಡಿಗೆಯ ವೇಗವೇ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಆ ದಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡೆ ಎಂಬುದು ಈಗಲೂ ನೆನಪಿದೆ.
ಏಳು ನಿಮಿಷ ನನಗೆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಂತೆ ಅನಿಸಿತ್ತು
'ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು, ಎಡವಿ ಬೀಳಬಾರದು, ಭಾಷಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು' ಅಂತ ನನಗೆ ನಾನೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಏಳು ನಿಮಿಷ ನನಗೆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಂತೆ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೋಲ್ಗಳು ಬಂದರೂ, ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಕೆಲವರಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು," ಎಂದು ಪಾರ್ವತಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಶೋಷಾ' ಎಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.