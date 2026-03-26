ನಟಿ ನೇಹಾ ಶರ್ಮಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆದಾಯ, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ನೇಹಾ ಶರ್ಮಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಹೊಸ ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೇಹಾ ಶರ್ಮಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 290 ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 2,400 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪೇಯ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್, ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಸೇರಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನೇಹಾ ಶರ್ಮಾ 2007ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ 'ಚಿರುತ' ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಎದುರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. 2010ರಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ನಟನೆಯ 'ಕ್ರೂಕ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ 'ಯಂಗಿಸ್ತಾನ್', 'ತುಮ್ ಬಿನ್ 2', 'ಮುಬಾರಕನ್' ಮತ್ತು 'ತಾನ್ಹಾಜಿ'ಯಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೇಹಾ ಶರ್ಮಾ ಬಳಿ ಸುಮಾರು 35-40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಂದಲೂ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಅಜಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಪುತ್ರಿ ನೇಹಾ ಶರ್ಮಾ
ನೇಹಾ ಶರ್ಮಾ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಅಜಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪುತ್ರಿ. ಅಜಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು 2014 ರಿಂದ 2025ರವರೆಗೆ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಭಾಗಲ್ಪುರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು. ನೇಹಾ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಆಯಿಷಾ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಜಾನ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ನಟನೆಯ 'ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೇ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.